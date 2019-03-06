非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



男性注意，乳癌非女性才有，男性也有罹患可能。58歲鄭姓男子左側乳房有硬塊約10年，卻不以為意，直到確診罹患乳癌，腫瘤大小已有8.1公分，淋巴轉移。先接受化療與標靶藥物治療，將腫瘤縮小後再手術，後續搭配標靶藥物療程，腫瘤現已縮為3公分大小，並持續治療。

鄭姓患者說，不知道原來乳癌也會影響男性，回想當時確診時，不知怎麼跟家人啟口；而坐在診間外，旁邊多是女性患者，讓他覺得自己很突兀，內心的難過與煎熬真的無法形容。

收治該患者的中國附醫乳房醫學中心顧問吳建廷表示，乳癌為台灣女性最好發的癌症，發生率逐年遞增，一年約新增1萬2000例，且有年輕化趨勢；但在極少數情況下，男性也可能會罹患，只是男性乳癌所占比率不到百分之一，台灣每年約50例，因此常被忽略。

吳建廷說，鄭姓患者去年3月在急診室有左胸有滲血情形，檢查才發現左側乳房有明顯腫瘤，確診為乳癌三期，腫瘤大小為8.1公分，並轉移到淋巴有腫大情形。

吳建廷說，由於患者的腫瘤過大，考慮直接手術傷口會無法癒合，故先採化學注射加標靶藥物治療並行，經半年四次的療程後腫瘤縮小，再進行手術，術後再持續搭配標靶療程。

吳建廷表示，患者除前期有些胃潰瘍、頭暈噁心副作用外，經中醫師藥物調理搭配下，狀況已緩解；腫瘤已成功縮小為近三公分，持續接受治療。