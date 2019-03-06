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長庚醫院大專志工組劇團 讓醫院癌童笑了

2019-03-06 10:23聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

長庚紀念醫院大專志工隊是一個由跨校組成的學生志工團隊，長期關懷醫院內的病童，透過繪畫、閱讀、遊戲等方式，舒緩病童住院期間的壓力，獲得教育部青年發展署的支持於暑期進行志願服務，今年他們更入圍青年志工服務績優團隊競賽卓越組決選，在競賽現場分享他們長期服務的經驗與心路歷程。

團隊長期關懷醫院內的病童，透過繪畫、閱讀、遊戲等方式，舒緩病童住院期間的壓力，同時也組成「幸運草兒童劇團」，從劇本編排、戲劇排演到道具製作都由志工們一手包辦，藉著戲劇的力量，傳遞正確的衛教知識與宣導兒童健康，帶給生病的孩子歡樂與笑聲。

此外，他們也搭配節慶活動，於萬聖節辦理癌童走秀，讓小朋友能忘記病痛的折磨；去年度團隊更首度發起「棒球育樂計畫」，到花蓮偏鄉學校舉辦育樂營，教導當地棒球隊的小朋友運動防護的觀念，也同時規畫衛教課程，增進學生的健康常識。

青年署表示，鼓勵青年朋友多多參與志願服務活動，透過志工參與來幫助他人、關懷社會，展現志工正能量。長庚醫院大專志工隊的成員們，用青春鐫刻愛與希望，散播愛與關懷在這片土地上，也期許能夠號召更多有志青年一起加入關懷社會的行列。

更多志工資訊請至教育部青年發展署官網( https://www.yda.gov.tw )及青年和平志工團網站( https://gysd.yda.gov.tw )查詢。

長庚紀念醫院大專志工隊搭配節慶舉辦「小勇士萬聖節活動」，帶給醫院病童歡樂與笑聲。...
長庚紀念醫院大專志工隊搭配節慶舉辦「小勇士萬聖節活動」，帶給醫院病童歡樂與笑聲。圖／教育部提供
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教育部長庚偏鄉學校

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