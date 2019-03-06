南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



南台灣規模最大的求職盛事─南區就業博覽會，3月10日上午10時將於成功大學光復校區中正堂、雲平大道及學生活動中心前廣場盛大登場，參與企業共計232家，開設315個攤位，提供1萬1710個工作機會，其中中華電信釋出高達1600個職缺，知名企業鴻海開出1500個職缺、聯電也需求1200個人才。今年更配合政府政策劃設「新南向專區」，提供有意前往海外求職者工作機會，當天還有逛攤位抽大獎活動。

成大生涯發展與就業輔導組指出，中華電信公司因應策略轉型，今年度釋出1600個工作，包含核心業務及重點新興業務包括AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等，博覽會當天將透過徵才系統加速現場菁英學子履歷投遞，並安排與主管面談。

鴻海電子與聯華電子都將南區就業博覽會視為公司年度最重要的校園招募活動，釋出技術研發、製程、製程整合、設備等各職類工程師。為了快速爭取優質人才，聯華電子也將於現場提供電子履歷填寫平台，讓求職者快速將個人資訊匯入人才資料庫，加速第一時間掌握與校園優質人才的接觸與認識。

而為使職場新鮮人深入了解行業及職涯未來發展，3月7、8、9日共有42場企業徵才說明會，在成大光復校區國際會議廳陸續登場，求職者需線上報名https://goo.gl/yeYfyq。包括台灣優衣庫、美律實業、台灣水泥、台積電、台新銀行、合作金庫、台灣康寧、台灣艾司摩爾、浪潮-數字雲端、台灣應用材料、福特六和汽車、上銀科技、台灣美光、裕隆日產汽車、聯合利華、中華電信、永豐銀行、儒鴻企業、台塑、元大金融控股、台灣國際航電、台達電子、第一銀行、資訊工業策進會、聯發科技、中國信託金融控股、萬海航運、香港商雅虎資訊、南亞科技、廣達電腦、睿科網路科技、玉山銀行、英屬維京群島商太古可口可樂、華碩電腦、台灣迪恩士半導體科技、中鼎工程、大立光電、和泰汽車、阿瘦實業、台灣亞馬遜網路服務、豐群水產、東佑達自動化科技。

成大生涯發展與就業輔導組指出，歷年來南區就業博覽會一直是新鮮人尋找職涯方向的指南針，此次徵才行業類別橫跨半導體、光電、電子電機、軟體網路、製造、營造、材料、國防、金融、文教、服務、娛樂休閒、百貨、公營事業等領域，包括國內知名企業如台積電、聯華電子、中華電信、聯發科技、台灣美光記憶體、台灣艾司摩爾、華碩電腦、台灣應用材料、合作金庫、遠雄集團、國家中山科學研究院等公司齊聚成大，預計吸引逾萬人參與。

此外，配合政府新南向政策的推動，今年特別與成大研究總中心合作設置「新南向專區」，計24個服務攤位提供本地及境外學生有意赴東南亞工作者更多元的職涯選擇。除了現場企業徵才，為增加活動吸睛度，也針對未踏入職場的學子，提供新竹、台南、新加坡海內外暑期實習機會，協助同學與未來職場快速接軌。