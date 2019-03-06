親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

南台灣規模最大的求職盛事─南區就業博覽會，3月10日上午10時將於成功大學光復校區中正堂、雲平大道及學生活動中心前廣場盛大登場，參與企業共計232家，開設315個攤位，提供1萬1710個工作機會，其中中華電信釋出高達1600個職缺，知名企業鴻海開出1500個職缺、聯電也需求1200個人才。今年更配合政府政策劃設「新南向專區」，提供有意前往海外求職者工作機會，當天還有逛攤位抽大獎活動。

成大生涯發展與就業輔導組指出，中華電信公司因應策略轉型，今年度釋出1600個工作，包含核心業務及重點新興業務包括AI、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等，博覽會當天將透過徵才系統加速現場菁英學子履歷投遞，並安排與主管面談。

鴻海電子與聯華電子都將南區就業博覽會視為公司年度最重要的校園招募活動，釋出技術研發、製程、製程整合、設備等各職類工程師。為了快速爭取優質人才，聯華電子也將於現場提供電子履歷填寫平台，讓求職者快速將個人資訊匯入人才資料庫，加速第一時間掌握與校園優質人才的接觸與認識。

而為使職場新鮮人深入了解行業及職涯未來發展，3月7、8、9日共有42場企業徵才說明會，在成大光復校區國際會議廳陸續登場，求職者需線上報名https://goo.gl/yeYfyq。包括台灣優衣庫、美律實業、台灣水泥、台積電、台新銀行、合作金庫、台灣康寧、台灣艾司摩爾、浪潮-數字雲端、台灣應用材料、福特六和汽車、上銀科技、台灣美光、裕隆日產汽車、聯合利華、中華電信、永豐銀行、儒鴻企業、台塑、元大金融控股、台灣國際航電、台達電子、第一銀行、資訊工業策進會、聯發科技、中國信託金融控股、萬海航運、香港商雅虎資訊、南亞科技、廣達電腦、睿科網路科技、玉山銀行、英屬維京群島商太古可口可樂、華碩電腦、台灣迪恩士半導體科技、中鼎工程、大立光電、和泰汽車、阿瘦實業、台灣亞馬遜網路服務、豐群水產、東佑達自動化科技。

成大生涯發展與就業輔導組指出，歷年來南區就業博覽會一直是新鮮人尋找職涯方向的指南針，此次徵才行業類別橫跨半導體、光電、電子電機、軟體網路、製造、營造、材料、國防、金融、文教、服務、娛樂休閒、百貨、公營事業等領域，包括國內知名企業如台積電、聯華電子、中華電信、聯發科技、台灣美光記憶體、台灣艾司摩爾、華碩電腦、台灣應用材料、合作金庫、遠雄集團、國家中山科學研究院等公司齊聚成大，預計吸引逾萬人參與。

此外，配合政府新南向政策的推動，今年特別與成大研究總中心合作設置「新南向專區」，計24個服務攤位提供本地及境外學生有意赴東南亞工作者更多元的職涯選擇。除了現場企業徵才，為增加活動吸睛度，也針對未踏入職場的學子，提供新竹、台南、新加坡海內外暑期實習機會，協助同學與未來職場快速接軌。

成大求職職涯

相關新聞

春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

2019-03-06 00:01

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

2019-03-05 23:46

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

觀光補助 學者批「變相政策買票」

2019-03-05 23:51

台灣之光！陳肇隆獲國際肝移植醫學會終身成就獎

2019-03-05 23:33

健康你我他╱追花二人組 拍出幸福

2019-03-05 23:15

流感又8死 5人中壯年 接種率最低

2019-03-05 23:11

誰需要做？LDCT篩檢肺癌 仍有風險

2019-03-05 23:01

苗栗縣國一女生 公費施打子宮頸疫苗

2019-03-05 22:44

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50

看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32

浪漫約會連油錢也要求「AA」 讓人心累？

2019-03-05 20:28

常態補助何時落日？政策買票「別讓國旅翻不了身」

2019-03-05 20:05

經濟解析／觀光局救國旅 一味撒錢只是給嗎啡

2019-03-05 19:57

北捷晚間行車出現異常 詳細原因今收班後調查

2019-03-05 19:37

影／鋼鐵人幕後推手 馬萬鈞：沒有所謂的「笨問題」

2019-03-05 19:36

林試所發現新品種 溪頭找到台灣原生白松露

2019-03-05 19:29

107年度文選 親情議題反映現實

2019-03-05 19:06

垃圾食物譁眾取寵 危害兒童健康

2019-03-05 19:05

C肝治療健保有給付 柳營奇美籲莫輕忽

2019-03-05 18:41

屏東燈會落幕還意猶未盡 神奇無人機表演的秘密就在這

2019-03-05 18:04

影／觀光局春遊「3套餐」 18-40歲最多補助1500元

2019-03-05 18:00

國中會考「金德版」七級制被打臉 宜蘭推翻改五級制

2019-03-05 17:10

日本賞櫻最前線快來了 跟著專家這麼做麻疹不要來

2019-03-05 17:10

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08

影／台灣最大海洋研究船 「勵進」設備大揭密

2019-03-05 17:00

萬芳醫院無障礙空間遭批 竟要身障者走樓梯

2019-03-05 16:56

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:51

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:50

變厚、變黑、變白…指甲常斷裂 健康拉警報

2019-03-05 16:48

陽痿、肌肉萎縮…荷爾蒙失調 男性也可能發生

2019-03-05 16:47

台灣之光！ 陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎

2019-03-05 16:42

影／春遊補助出爐 18-40歲最多1500元

2019-03-05 16:34
看更多

熱門文章

春遊補助出爐 18至40歲青年可享三次住宿補助

2019-03-05 14:51

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03

他洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

2019-03-05 11:44

4大4小訂1980家庭房被罵教育失敗 PO文抱怨網友不挺

2019-03-05 10:32

墾丁春吶、春浪確定移高雄辦！ 韓國瑜7日公布内容

2019-03-05 11:39

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

2019-03-05 15:49

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

郵局烏龍！詹順貴妻買千元郵冊 錯開為7千萬天價發票

2019-03-05 13:18

獨／用無線貼紙判定食安 MIT台灣博士生研發新技術

2019-03-05 09:40

影／觀光局春遊「3套餐」 18-40歲最多補助1500元

2019-03-05 18:00

國中會考「金德版」七級制被打臉 宜蘭推翻改五級制

2019-03-05 17:10

冷氣團南下 明起玉山有機會下雪、合歡山下霰

2019-03-05 09:45

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

全台明起連五天春雨 水庫有望解渴

2019-03-05 11:10

史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

2019-03-05 23:46

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

林試所發現新品種 溪頭找到台灣原生白松露

2019-03-05 19:29

看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

「蛋蛋」的幸福就從早餐開始！ 5大讓網友自動起床美味早點

2019-03-05 15:51

不只春遊 觀光局：第4季將推常態暖冬補助

2019-03-05 17:48

北捷晚間行車出現異常 詳細原因今收班後調查

2019-03-05 19:37

還有4天! 哈根達斯巴菲冰淇淋買一送一

2019-03-05 15:22

你被扣多少錢？勞退基金去年賠423億 今日分配到帳戶

2019-03-05 12:23

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

2019-03-06 00:01

助產故事！ 婆婆要媳婦環島遊 回家多了小老婆

2019-03-05 11:51

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53

今日星座運勢／金牛得天獨厚好財運 工作很有幹勁

2019-03-06 00:00

工業笑氣無法可管 17歲女吸到喪失行走能力

2019-03-05 12:14

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

別被騙了！加班換補休 這樣做才不吃虧

2019-03-05 13:23

影／女子國外埋線拉皮 臉部竟像鋼筋外露

2019-03-05 11:05

暖冬旱象嚴重 阿里山區茶葉、荔枝、龍眼傳災情

2019-03-05 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top