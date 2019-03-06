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彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，昨天下半天開始鋒面前緣雲系移入，各地開始轉陰沉，整個西半部都有低雲出現，能見度也轉差，隨後深夜逐漸有陣雨發展，同時也有零星的閃電發生，不過到目前為止，台灣本島比較零星，昨天傍晚在澎湖正有大片雷雨帶移入，澎湖最多下了超過50毫米的雨勢，還好在接近台灣時，明顯減弱。但第一波鋒面雲系通過台灣後，在東部外海又發展起來，目前有大片對流雲系，閃電對流相當明顯。

到目前為止，台灣的雨勢集中在台南以北，大約10-20毫米，彭啟明說，不算太多，雨勢還算和緩，斷斷續續的，時雨時陰，不斷有雲系從西半部移入。

彭啟明說，今天大致都維持類似的型態，整天都將會持續有陣雨，還要留意可能移入的雲系會有零星較大雨勢發生，類似的天氣將會持續到周日，戶外活動安排，務必要有雨備，也要提防有時候較大對流雲系發展，這通常要看幾小時前在台灣海峽海峽發展的態勢，有時候會有零星的對流胞移入，就會有較劇烈的雨勢，這在春天很容易發生，也較難前一兩天預測，只能用前幾小時監測方式來提供預警，下周一開始雨勢將會逐步減少，周二開始轉乾轉晴。

而溫度也將會明顯下滑，彭啟明說，今天在北部的降溫感受會相當明顯，目前北部低溫還有16-18度，預期今晚會降到14-15度，周四五清晨北部空曠區域有機會跌到12-13度，北部都會13-14度，這不算太低溫的溫度，但和近期明顯回暖的天氣相比，溫度還是有落差，務必要注意身體的變化，適時的增加衣物，尤其要注意年長者的身體狀況。中南部沒有像北部那麼明顯，但也要留意略低溫。

這波冷空氣預期到周五就會減弱，周末還是偶陣雨，但溫度稍回溫，但下周一二東北風會稍微增強，溫度會再稍降，但水氣減少明顯轉乾。

今天是24節氣中的驚蜇，彭啟明說，這是一個很有畫面想像力的節氣，雖然今天不見得會看到閃電或聽到雷聲，但在這段期間前後，其實已經有幾波發展起來，這也代表戶外活動都要多留意，尤其台灣上空一年有超過160萬次的閃電發生，對地雷擊也有16萬次，因地理環境的條件，也有些縣市是高頻率高密度的雷區，提醒您安排戶外活動開始都要多留意。雷不是打壞人，這是錯誤的觀念，也不是多做善事就不會被雷打，而是風險意識及安全措施的提升，對我們很重要。

今天整天都持續陣雨，還要留意可能移入的雲系會有零星較大雨勢發生，類似的天氣將會持...
今天整天都持續陣雨，還要留意可能移入的雲系會有零星較大雨勢發生，類似的天氣將會持續到周日。本報資料照片
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彭啟明低溫

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