高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



住嘉義縣太保市的地政士林俊男，上午7點已經開車載著小孩，到附近永慶高中上學，隨即再走168縣道經過高鐵嘉義站，到水上鄉辦公室上班，這是他每天上班必經路線，對於高鐵嘉義站發展，他直言，沒有當初想像快速，周邊甚至算「荒涼」，但太保若未設立高鐵站，太保市人口一定更少、房地產經濟可能更停滯不前。

林俊男表示，老家原在水上鄉，十年前就是看好高鐵站、故宮南院將進駐，才到太保買房子，近十年來高鐵周邊發展沒有想像中好，故宮南院剛開幕人潮還不錯，近年則每況愈下，未如預期讓周邊觀光產業起飛，但太保市房地產價格，並不向外界傳言「下跌」，若依近年實價登錄資料顯示，故宮南院周邊房價至今未跌，甚至交易戶都小賺。

他說，高鐵站進駐後，太保市是嘉義縣唯一人口數正成長鄉鎮市，過去幾年他也發現，部分雲林海區、台南市新營以北經商者，到太保市購屋，最近連星巴克、全聯超市都進駐縣府周邊，研判都是受高鐵站、故宮南院帶動影響。

高鐵站周邊 民營停車場蓬勃發展

林俊男說，高鐵周邊除了遠雄國寶這棟建案，許多台糖土地仍等待開發，也因為空地多，民間業者看好搭高鐵停車利基，近年民營停車場越設越多，停車方便、收費也便宜。

「停車費便宜！」在富邦金控擔任襄理的林璧仙，經常往來嘉義、台北，她直言從嘉義市開車到高鐵站，雖然有點距離，但高鐵大道平直寬廣、一路暢行，約廿多分鐘即可到達，每日停車費才八十元，業者還提供停車接駁服務，對比其他縣市，她認為嘉義高鐵站還算方便。

她說，近年搭高鐵發現乘客明顯成長，嘉義人越來越習慣搭高鐵南下、北上，身邊許多朋友除洽公開車往返，也會搭乘BRT接駁。

BRT客運接駁 從空車到客滿

「前三年都是一人開車兜風！」客運司機小立，自高鐵嘉義站2007年營運後，一直擔任嘉義市到高鐵站BRT接駁司機，他表示當時多數嘉義人沒有搭高鐵習慣，也沒人知道有BRT客運接駁，前三年常一個人駕駛BRT客運來回嘉義市，甚至全天都沒載到客人，後經宣導搭高鐵可免費搭乘BRT，乘客越來越多，今年春節、二二八連假，幾乎全車爆滿。

小立說，高鐵站搭BRT約廿五分可到嘉義火車站，平常時段每卅分鐘一班，尖峰時段廿分鐘一班，雖然不若都會捷運密集，但許多乘客都下載乘車APP，不浪費等車時間，現在平常日都可載客五成以上，例假日也經常滿座。

台糖只租不售難開發公所自辦重劃

太保市長黃榮利表示，高鐵嘉義站周邊地權多屬台糖公司，但台糖強調「只租不賣」，建商開發意願不高，短期現況很難改變，也影響太保市發展，因此公所近期已配合縣府推動縣治二期、高鐵特區都市計畫重劃，希望三年內完成168線周邊都市重劃，最近附近地主已簽訂同意書，預估將為太保市帶來另一波經濟發展。