吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為何有春寒雨若泉、冬寒雨四散的說法？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，冬季時，冷空氣較深厚，推著冷鋒通過台灣、帶來降雨，但當氣溫降至最低時，乾冷空氣盤據，已無降雨；所以諺語說「冬寒雨四散」。

他說，春季的冷空氣已不若冬季深厚，地面鋒面雖已通過，但中層帶狀的水氣仍在台灣上空，帶來又冷又濕的天氣，即使在氣溫降至最低時，仍常伴隨明顯降雨，所以有「春寒雨若泉(濺)」的說法。這是台灣及閩南的諺語，先民的生活經驗，似乎也可得到學理上的支持；有時是可以拿來參考，只是並非每次都適用。

今晨鋒面通過、大陸冷氣團南下，氣溫下降，愈晚愈冷，北台灣今晚降至14度左右，其他地區也略為轉冷；中部以北有雨，南部亦有局部雨的機率。

他說，明天至周五晨北台灣春寒料峭、整天濕冷，其他地區也轉冷；明晚、周五晨北台灣沿海空曠地區將出現11、12度左右的最低溫，都會區降至13、14度。

周五白天起至周六冷空氣雖逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕冷。周日另一波鋒面及東北季風南下、氣溫略降，北台灣持續濕冷。下周一天氣乾轉、降雨停歇。下周二各地晴時多雲。

他說，今天起至周日連續五天，台灣的天氣也進入春寒雨若泉(濺)的情境。由於華南至台灣附近水氣很多，帶來降雨是一波接一波的，雨勢時大時小，其中有時亦有雷雨發展，伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間大雨)；降雨範圍也有變化，有時擴展至中部，有時影響全台；出門宜攜雨具，並隨時注意氣象局發布的最新訊息。