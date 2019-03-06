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春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地天氣仍相當不穩定，中央氣象局表示，今天中部以北及東北部會有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，北台灣低溫約15度左右，高溫大約20至22度，一整天濕涼，中南部及花東高溫約28至31，仍相對暖熱，不過越晚也會越涼冷，低溫約18至19度，請注意氣溫的變化。

氣象局表示，明天至下周日天氣方面，前兩天受到華南雲雨區東移影響，後兩天受到鋒面逐漸通過影響，整期水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，中部以北及東北部有陣雨，劇烈一點甚至有雷雨的機會，局部地區有大雨發生的機率，請大家留意氣象局發布的最新天氣訊息，至於南部及花東也會有局部性的陣雨出現，也請留意。

氣溫方面，明、後天在大陸冷氣團影響之下，北台灣明顯偏冷，其他地區早晚也偏冷，強度直逼強烈大陸冷氣團，可謂「春寒料峭」，清晨及夜裡為此波冷氣團影響最明顯的時候，預估中部以北及東北部低溫僅11至13度，南部及花東約15至17 度，天冷加上下雨的關係，所謂「春寒雨若泉」，請做好保暖及防雨措施。

氣象局表示，周六、下周日雖然大陸冷氣團減弱，但鋒面接續影響，水氣仍多，氣溫僅稍回升。

氣象局表示，下周一、二東北季風增強或另一大陸冷氣團南下、影響，北部及東北部天氣將再轉涼，所幸此波冷空氣較為乾冷，水氣不多，僅迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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