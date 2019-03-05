史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

交通部觀光局公布春遊補助方案。平溪(見圖)、內灣、集集三支線台鐵車票七折優惠。 記者陳易辰／攝影 分享 facebook

交通部觀光局昨公布四至六月實施的「春遊方案」，補助除了分Ａ（自由行）、Ｂ（團體）、Ｃ套餐（地方政府加碼），十八到四十歲青年還有加碼補助，且各縣市的實施時間可能不同，另還有台鐵、高鐵的交通補助，堪稱「史上最複雜」。觀光局稱將砸八點六億元，帶動六十二點五億的觀光產值。

根據方案，自由行基本款限周日至周四入住，不限地點，每人每房可補助五百元，青年到觀光局指定的四十個小鎮的民宿、離島旅遊住宿，可再加碼補助五百元，最多共補助一千五百元；另團體旅遊每人每日補助五百元；各縣市另有加碼，三月底公布。

觀光局長周永暉說，各縣市加碼方案不同，春遊方案上路時間也各有不同，將從三月廿一日陸續公布，並在三月廿二日成立專區，民眾可上專區登錄身分證字號申請補助。

觀光局提醒，青年自由行補助須先用完基本款、再使用加碼補助，例如第一天住台東市區、第二天住綠島、第三天住宿經典小鎮台東縣成功鎮，可補助一千五百元；但若第一天住成功鎮、第二天住綠島、第三天住台東市區，就只能補助一千元；也可三天都住離島，例如在澎湖湖西鄉住三晚，有一千五百元補助。

另外，申請過團體旅遊補助，可再申請自由行補助；用過自由行補助一樣也可再申請團體旅遊補助。

此外，入住高鐵特約飯店，高鐵車票七折，購買高鐵假期有機會零元入住飯店；台鐵三日券及平溪、內灣、集集支線也有折扣。

周永暉說，除一月「擴大暖冬方案」、四到六月「春遊方案」，第四季也將推「常態暖冬方案」；國旅補助是否有落日？周永暉說，將視住房率及國旅人次是否提升採滾動式檢討。

不過，新的旅遊補助方案又要上線，但先前觀光局的暖冬與擴大暖冬方案被旅宿業者抱怨核銷太慢，民進黨立委陳瑩昨天質詢時向行政院長蘇貞昌轉達，有業者請她幫忙向蘇借錢。

蘇貞昌說，為了解決此事，訂出三項原則，第一是先撥款、預付，第二則是增加人力趕快核銷，第三要求訂出核銷期限。