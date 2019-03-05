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今彩539第108055期 頭獎摃龜

2019-03-05 22:36中央社 台北5日電

今彩539第108055期開獎，中獎號碼32、35、05、17、25。派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎161注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼960，正彩13注中獎，每注獎金1萬2500元。

4星彩中獎號碼7225，正彩4注中獎，每注獎金12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539

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