快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



虎航官網推出優惠方案，無論是日韓賞花、菲泰玩水，全線機票特賣，最低下殺799元。開賣期間將從3月6日上午10時到3月7日晚間11時59分，搭乘時間從3月6日至6月30日。

台北／台中／高雄—澳門799起

台北／高雄—沖繩1099起

台北—大邱／釜山1199起

台北—宿霧／長灘島（卡利波）1299起

台北—岡山／福岡／名古屋／仙台1599起

高雄—福岡／名古屋1599起

台北—東京（成田）（羽田）／茨城／大阪／濟州島1699起

高雄—成田／大阪1699起

台北—佐賀／函館／曼谷1799起

台北—小松 2599起

台北—花卷 3299起

台北—旭川 4299起

虎航表示，搜尋出現的金額為票價加上機場稅之含稅價格，2月份機場稅參考金額：台北／高雄／台中為500元、東京成田1099、東京羽田1026元、沖繩560元、茨城425元、大阪1130元、名古屋 998元、福岡551元、仙台479元、佐賀／岡山／小松／花卷／函館／旭川280元、澳門543元、曼谷731元、釜山／大邱／濟州630元，宿霧／長灘島不隨票徵收，旅客離境時需自行繳交機場離境稅。