看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



有發現嗎？身旁的女生穿著，大多很有個人個性，但總有女生，喜歡穿著黑衣服，可能乍看會讓人覺得難以親近，但熟悉後，卻發現愛穿黑衣服的女生，有股特別的魅力！

色彩心理學研究指出，經常穿著黑色衣服的人，想要展現自己的優雅與自信；而不同的顏色代表著內心不同的情緒營造。在任何場合想要凸顯自己的方式，最佳選擇就是凸顯自己的「與眾不同」，來呈現個人特質；讓我們來透析為何愛穿黑衣服的女性，在生活中的個性特別彰顯？

衣服越黑，代表生活越精彩

一個成功有自信的女人，加上她穿著一襲黑色衣裝，通常給予人一種神秘、性感、成熟魅力的自信形象。無形中，這些女性的生活，其實也過的多采多姿。

黑色外表，是為了讓你看到鮮明個性

喜歡穿黑色的女性，通常給人有「距離感」不好親近。簡約與時尚，其實對於喜愛穿黑色的女性來說，是一件不會太耗費心力的一件事情，換句話說，也是希望你注意的是，她的內在與才能，才不會被外表太過於粉飾。

重視「自我價值觀」，不愛人云亦云

所謂的「自我賦權」，是一種自我價值觀的展現，自己賦予自我人生價值，不輕易地隨波逐流。可以在自己的人生與世界觀內，找到屬於自己一套理論，不會出現對於人生的迷惘。甚至還能幫忙周邊的朋友指點迷津，能清晰抓穩「生命主控權」。

看人超準，愛深度思考善於深刻思考，看人精準

通常有著一身傲骨及深度思維特質者，你會發現這樣的女性，常常一身黑衣。對於事物的審判，你可以說她極盡苛刻，甚至尖酸到一針見血，不喜歡人與人相處之間惺惺作態，更能一眼看穿裝模作樣的「綠茶婊」行徑；寧可誠實相告，也不需要虛偽的認同，引起大家的注意。

內心敏感，黑色展現穩定心性