健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50 聯合新聞網 綜合報導



網友因健保給付醫療費用太便宜，批台灣醫療很廉價，引起網友熱議。圖擷自／《爆廢公社》 分享 facebook

台灣健保實行至今已過20餘年，因許多醫療項目、處方用藥都有補助，因此國人享有便宜的醫療費用，也是受大眾引以為傲的社會福利政策。如今有網友在網路上表示，住院一個月、健保給付後，竟然只需繳納2900元，批台灣醫療很廉價，發問「在台灣真的需要健保嗎？」引起網友熱議。

過去曾因為健保給付，導致發生嚴重濫用醫療資源的事件，廣受爭議。此次網友在臉書《爆廢公社》質疑「在台灣真的需要健保嗎？」，同樣引發熱烈討論。只見原PO上傳的費用單中，將診察、藥品、病房、護理、伙食等費用相加總後，金額高達17多萬元，經健保給付後剩不到3千元，因此認為台灣醫療很廉價、不被尊重。然而文章發出後，其餘網友無情砲轟原PO「你可以剪掉健保卡」、「你不需要不代表別人也不需要」、「醫療一點也不廉價！醫療體系是許多醫生、護理師及相關人員辛苦撐起來的！只有你自己覺得廉價，不然不會發廢文！」

但也有網友分析，原PO的費用單中，連伙食費都有折抵，應是屬於低收入戶或是身心障礙人士，才能將近全額補助。另有網友幫忙緩頰，指原PO是利用反諷的模式，暗指台灣醫療因健保給付後太便宜，才造成許多人不尊重醫療人員，也不愛惜健保、隨意濫用，因此網友回覆「尊重是人給的，健保是人民的福利，就算今天沒有健保，人不給醫護人員尊重，有用？尊重不是用金錢來衡量的。」