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救災有感生命無常發願助人 姊弟檔完成骨髓捐贈

2019-03-05 20:45中央社 花蓮縣5日電

曾於莫拉克風災參與救災的陳峻穎，有感於生命無常，立下志願助人，日前追隨姐姐陳瑋的腳步完成骨髓捐贈，姊弟檔愛心令人欽佩。

陳瑋、陳峻穎2人分別在2004年、2009年驗血建檔，陳瑋2013年完成骨髓捐贈，上月底全家陪著弟弟陳峻穎到花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心完成捐贈。

陳峻穎說，莫拉克風災那年，他在服役，是第一批到林邊羌園救災的國軍，當時一片狼藉，面對災難的死傷，內心恐懼跟震撼極大，也讓他心存感恩發願助人。

「當被通知配對成功時，希望能盡快完成捐贈，把握黃金期，終於輪到我了！」陳峻穎自稱是團長，帶著一家人來到花蓮完成捐髓。

姊姊陳瑋曾任大愛電視台新聞部記者，跑遍各災難現場，2013年完成骨髓捐贈，她說，捐髓與捐血不同，捐髓還需要捐贈者與被捐贈者的人類白血球抗原（HLA）吻合，配對機率極低，僅一億分之一，且對健康是沒有危害的。

花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心主任楊國梁表示，造血幹細胞移植是血液疾病患者重生的希望，慈濟骨髓資料庫成立25年，在全台志工的努力推動下，目前成功移植案例則超過5000例，有超過42萬筆志願捐贈者資料。

台灣每個月仍有平均300位病患尋求配對，加上如今不同種族、國籍通婚極為平常，也增加基因配型的困難，因此需要更多人加入造血幹細胞捐贈的行列。

幹細胞慈濟患者

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