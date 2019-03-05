浪漫約會連油錢也要求「AA」 讓人心累？

2019-03-05 20:28 聯合新聞網 綜合報導



當男友開車載你出門時，油錢也都要求你必須「AA制」嗎？

近日一位網友在「爆廢公社公開版」發文分享心情，提到與男友「AA」的情況。原PO表示與男友交往多年，平常約會盡量不花錢、亦不曾要對方負擔日常生活所需、更很少出遠門，但現在男友連油錢跟吃小東西都要算得很清，讓她有感而發：變得越來越計較，也引起網友熱烈回應。 圖／ingimage提供 分享 facebook

每人花費習慣跟收入狀況不同，而現代要求「男女平等」的情況下，大多數人都接受約會花費「AA制」，但要讓彼此都能覺得「舒坦」，就是一門學問。畢竟交往以後有很多要花錢的地方，都考驗著2人的默契，到底要講清楚還是自由心證，常常讓情侶產生困擾。不少人對於樓主貼文也有所感觸，分享不同的意見：

「婚後我還是習慣AA，家事也是平均分攤。」

「對好友也不會精算成這樣，何況是交往中。」

「感覺都對了應該沒有AA的問題。這餐我請、下餐你出。」

「怎麼感覺是在做分手前的準備？」