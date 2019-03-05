常態補助何時落日？政策買票「別讓國旅翻不了身」

2019-03-05 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



繼暖冬、擴大暖冬補助後，交通部觀光局啟動常態化補助，除了四到六月春遊補助，第四季將有「常態暖冬補助」，對於補助何時會有落日？是否訂定住房率等落日指標？觀光局僅表示「滾動式檢討」。世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，明年初就是總統大選，如今的觀光補助已脫離專業，形同變相政策買票，但建議觀光局可趁機調查旅客旅遊型態，藉此提升國內旅遊品質。

不具名旅行業者直言，總統府、行政院為救政績，拿納稅人的錢撒錢補助，不僅養壞旅客、業者胃口，未來沒有補助後恐將再陷入寒冬，讓國旅更難翻身。他指出，4到6月為企業機關團體旅遊旺季，這些團體早在去年底就已預訂，政府推團體旅遊補助不僅只是「搭便車」，更擾亂市場。

陳家瑜表示，「春遊補助」名為補助，實際是納稅人的錢，如今的觀光補助已脫離專業，成為總統大選前政府給人民的利多。但她也說，就算要補助，也應讓補助有意義，而非像暖冬、擴大暖冬遊般一味地撒錢。

陳家瑜認為，這波「春遊補助」較過去不同之處，在於補助金額降低、年輕人有加碼補助，也將今年「小鎮旅遊年」納為重點補助，她指出，這確實不失為未來補助方向，補助應放在希望扶植的產業、主題旅遊等，但前提是必須先整備好產品與旅遊線，藉此凸顯當地特色。

陳家瑜也建議，觀光局補助方案期間應搭配調查研究，例如民眾到高雄屏東遊玩，可針對高雄、屏東旅遊，給予評價與回饋，針對住房、旅遊品質，也可調查滿意度、住宿品質，也能趁機調查旅客出遊人數、同行是家人或朋友等，以及住宿、交通、伴手禮等金額，透過值化指標提升未來品質。

DOMO執行長李奇嶽表示，去年暖冬遊、擴大暖冬遊，確實有提升宜蘭礁溪業績，前年同期11至12月住房率2、3成，去年飆升到9成，看到人潮、也看到效果，但今年1月擴大暖冬補助降低，也確實看到經濟效益下滑，這波「春遊方案」金額下降、缺乏新的刺激，預估成效不會如去年暖冬強勁。