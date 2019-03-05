C肝治療健保有給付 柳營奇美籲莫輕忽

2019-03-05 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南柳營奇美醫院推廣C型肝炎治療，醫師表示，當前C肝健保有給付，C肝口服藥治癒率高，不用傳統施打干擾素，療程縮短至約12周，也可減輕患者痛苦，籲請患者應積極治療末輕忽。

柳營奇美醫院胃腸肝膽科林政衡醫師表示，C型肝炎治療應該及早開始，一來可以避免肝臟細胞因發炎而變成肝硬化，同時也可降低肝癌發生的機率。但在過去只能使用干擾素治療，治癒率大約7成多，但副作用大。

而從C型肝炎口服藥物新療法上市，不但可以讓病人緩解難以忍受的副作用，治癒率也高達95%以上，療程更可縮短至8-12週。健保署自今年元月起，C型肝炎全口服新藥不再限定肝纖維化程度，只要檢驗出有C肝病毒就可使用，希望在2025年台灣能達到世界衛生組織消除C型肝炎的目標。

林政衡說，台灣地區平均C型肝炎盛行率約4.2%，雲嘉南地區40歲以上成人的盛行率高達7.3％，台南部分鄉鎮更有10%以上，推測可能與早期衛生條件不佳，且頻繁共用不潔的針頭、針具所導致的感染較有相關性，因此針對目前已篩檢出罹患C型肝炎的患者治療更是刻不容緩。

但需注意的是每位病人只有一次使用一種C肝全口服新藥機會，而每種藥物均有其副作用以及與其他藥物的交互作用，C型肝炎口服藥物新療法也不例外，所以建議在使用藥物前需由專科醫師進行完整評估及檢查，才能為每位病人選擇最適合的藥物。