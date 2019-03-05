垃圾食物譁眾取寵 危害兒童健康

2019-03-05 19:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



社群網站的影響力可能比你想像的還要大！利物浦新大學的研究團隊透過對176名9到11歲兒童的研究結果發現，實驗期間兒童對於社群網站上垃圾食物的宣傳很感興趣，對健康食物則沒有特別的反應。這也項研究讓人們對於社群網路的負面影響力更為關注。

《今日美國》報導，團隊對於兒童受社群媒體影響的程度進行實驗，將他們分成三組，分別給他們看對健康食物、垃圾食物和食物無關的宣傳圖片。研究結果顯示，垃圾食物組的小孩每天吸收的熱量比起其他小孩多出了90大卡，也就是多吸收了32%的熱量，而另外兩組的熱量吸收卻沒有變化。

研究作者柯塔斯在報告中聲明，「需要對孩子暴露在垃圾食物行銷的風險進行更多管制，而且網紅不應該被允許在社群媒體上對易受影響的青少年宣傳垃圾食物。」

「研究結果顯示，只要兒童每天攝取熱量起建議值超過70到80大卡就會有過重與肥胖疾病的風險。」美國兒科醫師學會發言人穆斯說，不只如此，垃圾食物含高量鹽糖，對於整體驗將會造成負面影響，更會誘發心臟病與糖尿病。

她也提到，家長應該監督兒童在螢幕前的時間，並且教導孩子如何辨識社群媒體廣告，積極尋找其中對於可能造成風險的廣告。

以美國為例，《肥胖國》網站提到，美國疾病控制與預防局在2018調查結果顯示，在美國，有48州的肥胖率超過25%，其中7個州甚至超過35%，肥胖在已開發國家是非常嚴重、影響民生的問題。

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