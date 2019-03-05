107年度文選 親情議題反映現實

2019-03-05 19:06 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



107年度文選出爐，負責主編的九歌出版社於5日舉辦年度文選頒獎典禮。九歌表示，每年的社會情況都會雕塑當時的文學，107年的劇烈變化也激盪出更多精彩的文章，散文選主編胡晴舫指出，此次文選大量出現親情議題，而文學反映現實，這個現象正表示目前世代所面臨的問題。

只有台灣每年編文選

九歌出版社總編輯陳素芳表示，今年是年度文選這個傳統的50週年，而九歌出版社從爾雅出版社接手編撰文選也有37年的時間，綜觀國際，也只有台灣能持續每年都編撰文選，意義更是非凡。

九歌出版社發行人蔡澤玉則指出，雖然每年文選主題都會因主編不同而有不同取向，但107年因社會變化劇烈，讓此次文選的風貌比起以往，主題更多采多姿，內容也更加精彩。

「此次文選的主題相當多元，其中以親情主題屬於大宗。」年度散文選主編胡晴舫指出，但這些親情書寫也不同以往，開始大量出現長照相關議題，正表示目前世代所面臨的問題。

如年度散文獎得主張輝誠的〈再會囉，我的心肝阿母〉就是在描寫母子之間的相互依戀，並在母親臨終前一同面對死亡的坦然，文章內容既不哭天搶地，也不懺情悔恨，但讀起來更為深刻。

親情描述深刻感人

張輝誠發表得獎感言時表示，以前的他會需要這個獎來肯定自己，但現在的他已經不在乎了。憶起小時候，出生時父親就已經52歲，母親雖是32歲，但智商卻只有7歲，因此家裡一直充斥爭吵聲。

但父親在臨終時跟張輝誠講：「她再怎麼不懂事，始終是妳母親，要好好照顧她。」之後他一心照顧母親，母親於去年去世，促使他寫下了這篇文章。

107年度文選中，散文獎由張輝誠獲得殊榮外，小說獎為王定國的〈訪友未遇〉，童話獎是王宇清的〈星願親子餐廳〉，推薦童話獎則為許亞歷的〈讓色彩再現的灰階國〉。其中王宇清的〈星願親子餐廳〉內容是描述父母在不知不覺間也患上手機低頭文化，親子間因此失去相互陪伴的時光，也跟今年文選中主要的親情主題相關。

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