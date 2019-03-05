屏東燈會落幕還意猶未盡 神奇無人機表演的秘密就在這

2019-03-05 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



被譽為「史上最美」的台灣燈會剛於屏東大鵬灣風景區落幕，但各種關於燈會作品設計、表演內容的討論熱潮依舊不減，其中一項令許多民眾驚艷的亮點，就是找來Intel無人機光影秀團隊，以300架無人機在空中舞出的千變萬化的燈光表演。

先前大家可能已經在2017年超級盃中場秀看過無人機隊與Lady Gaga的驚奇表演，或是在2018年平昌冬奧的開幕儀式感受過1,218架無人機點亮夜空的震撼，但真的在屏東燈會與台灣民眾近距離接觸，應該讓許多民眾都相當好奇，到底該如何一次操控這麼多台無人機？又是如何快速排列圖案、變換燈光顏色？

專攻電腦處理器、晶片的半導體大廠Intel，從2012年起就開始展開無人機領域的研發，而用來進行無人機燈光秀的是並未對外銷售的特製Shooting Star無人機，主機大小非常輕巧，大概只有手掌大，除了LED燈光沒有太多多餘裝置，但4個螺旋槳都加上圍欄，加上多重保護機制，則讓Shooting Star無人機能夠穩定安全地進行飛行表演。