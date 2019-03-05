日本賞櫻最前線快來了 跟著專家這麼做麻疹不要來

2019-03-05 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



日本氣象協會預測今年日本各地櫻花開花日將大幅提前，東京櫻花最快可能在這個月20日就會開花，大阪、京都的櫻花也將在三月中下旬陸續開花，不少台灣追櫻族已經蓄勢待發，準備衝日本賞櫻，但日本麻疹疫情創十年新高，尤其以國人最愛去的大阪病例數最多。

據疾管署統計，日本今年至2月24日已累計258例麻疹確診個案，是2009年以來同期最高，病例分布以大阪府94例為最多，三重縣50例次之，年齡分佈已20至29歲最多，其次是30至39歲，其中7成病例沒有接種疫苗或接種史不明。

近日國內也傳出一例在日本感染麻疹回台的個案，是一名七個月大日本籍男嬰，返日本東京探親，在回台當天發燒而在機場被攔檢，經二次就醫確診為麻疹，這也是近三年來首例自日本境外移入個案。

今年截至3月4日國內累計27例麻疹病例，病例數創五年新高，14例為國內感染，另13例境外移入病例，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例。疾管署副署長羅一鈞表示，延續去年麻疹疫情，今年是全球麻疹流行的大年，許多國家都傳出疫情，且台灣周邊的日本、東南亞也疫情嚴峻。

羅一鈞提醒，麻疹未發病就具傳染力，可透過飛沫及空氣傳播，病毒可在空氣中存活兩小時，即使沒有與感染者有互動，只要待在相同空間兩小時內就可能遭感染，在沒有疫苗接種保護下，平均一名患者最多可傳染十八人。