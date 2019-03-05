國中會考「金德版」七級制被打臉 宜蘭推翻改五級制

2019-03-05 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國中教育會考原本採ABC標示各給3、2、1分，因三級制很難區分學生成績好壞，前代理縣長陳金德一口氣改成七級制，幾乎類似大都會區給分級距，惹來抗議不斷，連教育部也不敢核定。縣府最近邀集委員討論決定改成「五級制」，與會者共識高，近日若送教審會通過，國二生將適用新制。

國中教育會考考五科，各科成績分成A++、A+、A、B++、B+、B、C七個標示，由各縣市政府訂定各標示的給分方式。最初版本是宜蘭國中生成績A統一給3分、B給2分、C給1分，成了全國最模糊的能力區分方式，對學生而言不公平，尤其多數考80分到30分之間B級，一樣都拿2分，難以鑑別學習程度。

前代理縣長陳金德一口氣把三級制給分改成七級制，A++可得3.4分、A+得3.2分、A得3分、B++得2.6分、B+得2.3分、B得2分及C得1分，如此細分幾乎比照競爭激烈的大都會區，引起家長及部分教育人士大反彈，擔心造成學生分分計較與壓力，以致陳情抗議批評獨斷獨行，連最後教育部都不敢核定。

縣府教育處上周邀請推動委員討論，與會者大多同意改成「五級制」，每個學科A++、A+、A均得3分、B++得2.6分、B+得2.3分、B得2分及C得1分，與最原始版本的差別在於把Ｂ級的給分拉大。推動委員之一蘭陽女中校長曾璧光贊成「微調」，只區隔B級給分，其餘不變；東光國中校長陳志勇表示，「折衷」方案應該比較可以被大眾接受，學生才有學習動機，一般而言只要考上B級以上成績，都可以進入不錯的學校。