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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台灣有名的美景之一「旭海日出」。圖讀者提供
台灣有名的美景之一「旭海日出」。圖讀者提供
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交通部觀光局今天下午公布「春遊方案」，但方案眾多堪稱「史上最複雜補助」，怎麼玩最方便、最划算？一次解析給你看。

觀光局推出的「春遊方案」，有A、B、C套餐，其中「A套餐」是自由行方案、「B套餐」是團體旅遊、「C套餐」是地方政府加碼。

「A套餐」自由行方面，除了每人每日住宿補助500元，18到40歲青年若到30個經典小鎮、10個客庄小鎮、台灣各離島遊玩，可以各加碼補助500元，等於最高可以補助1500元。

●什麼是經典小鎮？

所謂「經典小鎮」、「客庄小鎮」，不是隨便的小鎮都可以加碼。這些小鎮來自觀光局去年舉辦的「2019小鎮漫遊年」票選，最後選出30個經典小鎮、10個客庄小鎮，名單如下（https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0027059），每個小鎮有哪些特色，可以再點入當時票選活動的小鎮官網查看（https://feversocial.com/2019town/Home-6459）（但這網站裡面有些是落選的）

●何時可以使用？

若要利用「春遊方案」安排假期，必須先注意的是補助時間。春遊方案雖然是4到6月推出，但每個縣市推出時間不同，有的4/1、有的4/15、有的5/1，例如桃園市就是5/1才推出，觀光局將在3月21日至3月31日，才會公布各縣市推出的時程。

●住哪裡有補助？

觀光局將在3月22日會公布「春遊方案」活動專區網頁，內含參加活動的飯店、旅館、民宿，旅客到時可直接上網登記身分證字號，再去訂房。參加自由行、團體旅遊，或是加碼的補助，每個補助都必須重新登記。

●平日才能補助！必須在周日至周四入住。若是周五、周六旅遊，就沒有補助。

●如何加碼補助？

這次「春遊方案」，最划算的就是青年，18歲到40歲旅客，可以加碼補助，最高可補助1500元。不過要特別注意的是，「基本款」補助必須先用完。

例如一名20歲的青年...

（Ｏ）禮拜二晚上住台東市區（自由行補500元）、禮拜三晚上住綠島（離島加碼500元）、禮拜四晚上住台東成功鎮（小鎮加碼500元），這樣一趟旅程可以補1500元。

（Ｏ）禮拜二、三、四，每天晚上都住在澎湖縣湖西鄉的一間民宿，這樣一次就可以補1500元（第一天晚上用自由行的補助、第二天晚上用離島加碼的補助、第三天晚上用小鎮加碼的補助）

但如果！

（Ｘ）例如禮拜二晚上住台東經典小鎮、禮拜三晚上住綠島、禮拜四晚上住台東市區。這樣不好，因為第一次必須先用掉自由行的補助500元，第二天晚上用完離島加碼補助，第三天晚上不是離島、又不是小鎮，就不能補助，這趟行程雖然也是三天，但只能補1000元（自由行、離島加碼）。

●自由行、團體旅遊，參加過自由行的旅客，可以再去參加團體旅遊，也就是「B方案」。

根據觀光局方案，團體旅遊每人每日獎助500元，每團上限3萬元外（旅遊行程含放假日不能超過一天，例如五六、日一），組團前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者，每團加碼上限為5萬元；若參加過團體旅遊補助，可再參加自由行補助。

●地方政府也有加碼！

等到3月底，地方政府加碼公布後，也可以選擇納入行程，例如觀光工廠、商店街補助加碼等，既能讓行程更充實，也能省下門票錢。觀光局會補助各縣市1000萬元。

●這次有補助交通嗎？

搭配春遊，高鐵、台鐵有推出不同的專案。

一、「搭高鐵・送住宿」，台中以南高鐵假期特惠專案

販售日期：2019/3/15～2019/6/30

出發日期：2019/4/1～2019/6/30

特惠內容：購買「平日出發」之高鐵假期，台中以南指定飯店旅客，住宿費0元起

商品數量：台中、嘉義、台南、高雄、墾丁共14間飯店

二、「小鎮漫遊・高鐵一日豐富行」買一送千專案

販售日期：2019/3/15～2019/5/31

出發日期：2019/4/1～2019/6/30

特惠內容：購買集集或台三線豐富行產品，每人可獲得不記名千元抵用券

商品數量：2條集集線、5條台三線、1日豐富行

三、「高鐵飯店聯票，享高鐵車票7折專案」

販售日期：2019/3/15～2019/6/30

出發日期：2019/4/1～2019/6/30

特惠內容：高鐵飯店聯票170家飯店住房專案期間，均享高鐵車票7折

商品數量：170間飯店

●別忘了寄張明信片給自己、朋友、家人

這次中華郵政、中華電信有加入「春遊方案」。中華郵政配合在40個小鎮寄明信片免郵資；中華電信則會針對用戶，推播小鎮旅遊資訊。

春遊方案。圖／觀光局提供
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春遊方案。圖／觀光局提供
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春遊方案。圖／觀光局提供
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春遊方案。圖／觀光局提供
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自由行高鐵台東

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