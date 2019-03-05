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台灣之光！ 陳肇隆獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎

2019-03-05 16:42聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台灣之光！肝臟移植權威、高雄長庚名譽院長陳肇隆，獲國際肝臟移植醫學會「終身成就獎」，與他的老師，也是國際肝臟移植醫學會頒發第1位終生成就獎的Thomas Starzl，同在該榜上，陳肇隆說，這是莫大的殊榮，未來將持續移植技術推廣到全世界，替台灣做醫療外交；而該獎將於5月15日於加拿大多倫多頒發。

陳肇隆是台灣以及亞洲肝臟移植的開拓者，他說，他的肝臟移植人生正進行到第3個10年，第1個10年，他於1984年完成亞洲第1例肝臟移植案例，並突破「腦死」的觀念，促成台灣達成亞洲第一個腦死器官移植立法，比日本早10年、韓國12年。

第2個10年，完成台灣首例活體肝臟移植的案例、亞洲首例1肝2受的分割肝移植手術，大幅提升台灣肝臟移植的技術；第3個10年也就是現在，將「肝臟移植的技術傳承」，從過去到2018年，他已完成1800例的肝臟移植手術，也訓練全球360多位國際肝臟移植專家，近年更受外交部之託，赴我國邦交國傳授技術，下個月也將赴瓜地馬拉。

陳肇隆說，肝臟是一個非常複雜的器官，這條路上，有榮耀也有挫折，肝臟手術不能用單純的SOP進行，因構造複雜，每次手術都會有不同的挑戰，面對每次不同的挑戰，他笑說「我每次都會添加一些創意克服」，這些創意就是技術所在。

日前獲訊得知獲獎，陳肇隆說，國際肝臟移植醫學會是全球最大且最重要的肝臟移植醫學組織，而第一位獲得國際肝臟移植醫學會頒發終生成就獎的Thomas Starzl正是他的老師，1983年曾赴美在他之下學習，當時Thomas Starzl對他信心滿滿，並預言陳肇隆的技術將在東方成功，成為東方肝臟移植的領導者，他提出的計畫，一定會在台灣成功。

陳肇隆說，Thomas Starzl在肝臟移植領域，是被全世界公認為「神級人物」，當時老師給予自己肯定，如今能與老師同獲終生成就獎，倍感榮幸，未來將持續發揮所長，將所學傳授給更多的醫師，開枝散葉，幫助全世界更多的人，頒獎典禮當天全家人都將出席受獎；長庚醫院決策委員會主任委員程文俊也特別發文道賀，陳肇隆院長獲得此獎名副其實，不僅是個人的榮耀，更是長庚的光榮。

手術長庚

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