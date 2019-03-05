88水災立志「救人一命」 姐弟檔前後捐髓成功

2019-03-05 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



「捐髓姐弟檔」陳瑋、陳峻穎2人分別在2004年、2009年驗血建檔，欲將造血幹細胞捐贈給血癌患者，這對姐弟數年後被通知血液配對成功，完成捐贈。花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心表示，造血幹細胞捐贈分骨髓捐贈、臍帶血捐贈及周邊血捐贈，3方式都很安全，不留後遺症。

33歲陳峻穎10年前當兵時，剛好遇上造成681人死亡的88莫拉克水災，當時他到屏東林邊救援，看見土地滿目瘡痍、多棟房子陷在水裡、許多死者不斷從屋內被抬出的慘況，此後便立志「有機會要救人一命」，不久後參加驗血建檔，決定有機會要捐髓。

陳峻穎說，捐贈造血幹細胞要經審核配對，不是捐贈就可以救人；自己驗血建檔9年後，去年底才被通知配對成功，當下非常開心，今年2月就在全家人陪同下，從台北到花蓮慈濟醫院捐贈，「那天坐了7小時，針孔插入雙手，接上儀器，坐在椅子上邊看電視邊輸血，那時候心理深感榮幸， 社會上每個生命都很珍貴」。

姊姊陳瑋則在2004年就驗血建檔，9年後被通知配對成功捐贈，她說，很清楚需要造血幹細胞移植的病患，走到非親屬捐贈階段時，多半病況危急，且捐髓與捐血不一樣，捐髓還需要捐贈者與被捐贈者的人類白血球抗原（(HLA）吻合，配對機率極低，僅一億分之一。

陳瑋表示，「如果捐髓對健康沒有危害，還能讓世界上另一個跟我這麼有緣分、HLA吻合的人有活下去的機會，那為什麼不捐呢」？

以往社會大眾對「骨髓捐贈」一詞相當害怕，認為是抽脊椎、抽龍骨水。花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心表示，造血幹細胞捐贈分骨髓捐贈、臍帶血捐及周邊血捐贈，其中骨髓捐贈是透過抽腸骨方式，抽取造血幹細胞，因為要進手術房麻醉，較令人害怕，但其實術後只有屁股酸麻現象。