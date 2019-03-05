奧地利最美小鎮哈爾施塔特 2020年起採遊客管制

2019-03-05 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



有「世界最美小鎮」之稱的奧地利哈爾施塔特小鎮(Hallstatt)，近年來因為亞洲遊客大幅成長，卻短暫停留拍完照片就離開，當地居民感到不勝其擾，當地政府決定自2020年起，將針對遊客來訪採取管制，限制入內巴士都得購買數量有限的入城門票，未來限制在1.3萬輛左右。

奧地利哈爾施塔特小鎮是個居民人數不到800人的小鎮，過去以採鹽業維生，曾在1997年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，壯麗湖泊及依山傍水美麗建築，吸引不少遊客前往觀光。

原本奧地利哈爾施塔特小鎮的亞洲旅客不算太多，但有陸商因太喜歡該小鎮，悄悄把整個小鎮拍下來，花費了近8億歐元，大約是新台幣280億元，在惠州複製小鎮，也使正版小鎮在中國大陸打響名號，大批陸客爭相前往「一探究竟」。

自2011年以來，前往奧地利哈爾施塔特小鎮的陸客就增加2倍，根據最新數據統計，2018年在奧地利哈爾施塔特小鎮過夜的陸客就有2萬多人，占當地總遊客數量的15.3%，而這還不算上其他亞洲國家的旅客。

然而，遊客多雖帶來錢潮，卻也為當地居民帶來相當大的困擾，因為可能隨時會遇到有亞洲人不打招呼就闖進他們家中，或是居民在花園休息，卻出現一架無人機懸空在桌子上方拍攝，嚴重影響他們的日常生活。