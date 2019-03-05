春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

2019-03-05 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



春遊方案。圖／觀光局提供 分享 facebook 春遊方案。圖／觀光局提供 分享 facebook 春遊方案。圖／觀光局提供 分享 facebook 春遊方案。圖／觀光局提供 分享 facebook

爭議不斷的春遊方案，觀光局今天下午公布，今年將有三次鼓勵措施，包含1月是「擴大暖冬方案」、4到6月「春遊方案」、第4季也將推「常態暖冬方案」。觀光局長周永暉說明，雖然4至6月都是「春遊方案」，但因需配合各縣市搭配方案，各縣市實施期程不同，觀光局將在3月20日至31日公布最終方案。觀光局預算總計8.6億元，總產值預估62.5億元。

周永暉說明，觀光局「春遊方案」推出A、B、C三個套餐方案，A方案為自由行，每人每日獎助500元（必須在周日至周四入住），18歲至40歲青年若入住40個小鎮的民宿、前往離島地區旅遊住宿，可各多享一次獎助機會，每次補助500元、累計3次最多可享1500元。

B方案為團體旅遊，每人每日獎助500元，每團上限3萬元外（旅遊行程含放假日不能超過一天，例如五六、日一），組團前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者，每團加碼上限為5萬元；若參加過團體旅遊補助，可再參加自由行補助。

C方案為地方政府加碼，例如舉辦民俗節慶、彰顯地方特色等觀光活動或推廣會，例如觀光工廠、商店街等加碼補助等，觀光局可補助每縣市最多1000萬元。

此外，台鐵、高鐵、中華郵政、中華電信也會有優惠方案。高鐵方面，4月1日至6月30日入住高鐵特約飯店，高鐵車票可享7折，購買高鐵假期更有機會以0元入住飯店，購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，可獲得高鐵假期千元抵用券。

台鐵從4月23日至6月28日，台鐵3日券原價1800元，優惠價1200元，等於買兩天送三天，平溪、內灣、集集三支線及東北角一日券也有7折折扣及其他優惠措施。中華郵政配合在40個小鎮寄明信片免郵資；中華電信則會針對用戶，推播小鎮旅遊資訊。

周永暉表示，全台22縣市加碼方案不同，由於4月5日為清明連續假期，部分縣市希望在4月15日再推出，也有縣市預計在5月1日再推出，「春遊方案」在各縣市實施時間不同，觀光局將在3月20日至31日公布最終版方案。

針對第4季「常態暖冬方案」何時推出？周永暉表示，必須等到6月底春遊方案結束後，滾動檢討推出時間。

觀光局接連推出補助方案，學者、業者擔心政府「大撒錢」的常態性補助將成毒藥，將來抽掉補助將再度讓國內觀光疲軟。針對常態性補助何時會落日？周永暉表示，獎助是希望提振國旅觀光，觀光局設定兩大指標，包含住房率及國旅人次，若經過分析後達到目的，就不需要再以補助方式激勵大家。對於記者詢問是否可提供停止補助的指標數字，周永暉僅表示，「這部分仍是滾動式檢討比較好」。

另外，上周交通部長林佳龍對媒體透露補助方案，觀光局卻發新聞稿澄清媒體報導並非全貌，外界解讀為觀光局「打臉」林佳龍，媒體今天對此詢問周永暉，周永暉喊冤「這是很大的誤會」，他說，觀光局並不是打臉部長，部長覺得用這種方式表達「500＋500」，「比我講得更精準」，他強調，「我們做的任何事情與決策，都有跟交通部報告」。