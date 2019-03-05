108年台大老人健檢號碼牌發完 下列時段還可登記

2019-03-05 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



台大醫院承辦台北市衛生局委託辦理的「老人健檢」，今天所有號碼牌已全數發放完畢。台大醫院表示，3/13日（下週三）登記結束後，如有人放棄登記健檢，空出之餘額，將於3月14日（下週四）上午7:30在台大醫院東址一樓大廳右側南棟電梯旁（台北市中山南路7號）再開放領取號碼牌，同日上午8:00開始受理登記，額滿為止。