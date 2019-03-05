看到含防腐劑就不用！ 食藥署：沐浴乳添加是必要之需

2019-03-05 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



沐浴乳中的防腐劑恐增過敏或濕疹的風險？許多民眾聽到「防腐劑」就嚇得半死，甚至只要看到有防腐劑的沐浴用品，就發起拒用，衛福部食藥署闢謠專區今針對「沐浴乳添加防腐劑，會導致濕疹或過敏，這是真的嗎？」做一說明，沐浴用品為了保存，必須要添加防腐劑，若不添加反而會孳生細菌、黴菌，對於皮膚反而更加危險。

食藥署闢謠專區表示，台灣氣候溫暖潮濕，為了防止產品變質，沐浴乳必須適度添加防腐劑，以降低微生物孳生的風險並防止產品腐敗。沐浴乳若未添加防腐劑，保存期限不僅會縮短，也更加容易遭細菌及黴菌入侵繁殖，造成沐浴乳腐敗變質，可能會對肌膚造成更大的傷害。

書田診所皮膚科特約主任醫師鄭惠文說，沐浴乳中添加防腐劑是否會增加過敏或是濕疹的機率，這要分為兩方面討論，第一是業者添加的防腐劑品質、第二是消費者的皮膚狀況，防腐劑的添加目前政府都有做管控，一般民眾無須擔心，使用沐浴乳會增加皮膚過敏，不過，消費者本身的皮膚狀況就不佳，像是有異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等，使用的沐浴乳就得特別挑選，可向醫師請益推薦。

鄭惠文說，防腐劑在沐浴乳中是必要之需，民眾無須向驚弓之鳥一樣，看到有添加防腐劑的產品就不使用，先前有民眾只購買不添加防腐劑的手工皂等，但有些手工皂是皂鹼反應，使用上反而會過度清潔皮膚表面的油脂，不一定對民眾適合，反而也可能造成皮膚的負擔與傷害。

沐浴乳中若不添加防腐劑，反而容易滋生細菌與黴菌，鄭惠文表示，若是民眾身體有傷口，如痘痘等，使用到長黴菌或細菌，反而會感染。

食藥署也表示，目前已公告化粧品防腐劑限量規定與使用限制，並參酌科學性風險評估結果及隨時關注國際間化粧品相關安全資訊，民眾無須過度恐慌。

此外，為避免殘留，使用沐浴產品後要沖洗乾淨；若皮膚發生紅疹等狀況請停止使用該沐浴產品，必要時請儘速就醫，並可通報食藥署建置的「藥物食品化粧品上市後品質管理系統（全國化粧品不良事件通報系統）」，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-66251166轉6401。