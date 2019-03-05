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春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

關心失智長輩 多重策略免煩心

2019-03-05 15:52台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

台灣每84人中就有1人失智！根據內政部統計，台灣107年失智人口已突破28萬人，占全國總人口1.2%，且數字仍繼續增加中，加上春節期間失智患者走失案件頻傳，讓有失智患者的家庭每天提心吊膽，台灣失智症協會呼籲社會大眾發揮愛心，多注意周遭的失智症患者，如有遇到疑似失智者走失，主動撥打110請警方協助。

失智症協會秘書長湯麗玉5日在記者會上表示，根據內政部資料，台灣107年失智人口共有282,364人，占總人口1.2%，相當於每84人中就有1人失智，而據他們推算，到民國154年時，失智人口恐怕就會到90萬人，可見失智人口快速在增加，且據統計，有近半的失智者有走失經驗，其中每人平均走失2次，時間最長可達1天，可見預防走失的議題越發重要。

丈夫是失智患者的周女士分享，丈夫曾有兩次走失的經歷，幸好都有驚無險地回家其找回，但在尋找的過程中，全家人的心都非常煎熬，也讓她痛定思痛，決心預防丈夫再走失，現在家中都裝有警報器，不論白天、晚上，只要有人開門，警報器就會大響，提醒其他人有人要走出去了，果然現在丈夫沒有再走失過。

但湯麗玉提醒，若只依靠單一預防方式還是有其風險，最好是採取多重策略，如防走失手鍊、衛星定位、家中警報器等都是不錯的方法，此外在外行動時，最好是兩人輪流看護並手牽手，絕不可讓患者單獨一人，否則一眨眼患者可能就走失了。而若家人白天無法陪伴患者，可安排患者使用失智社區服務據點或照顧中心，也可以聘僱外籍看護，就近安全陪伴。

協會理事長賴德仁提出「看、問、留、播」四字口訣，呼籲大眾發揮愛心，多注意周遭的失智症患者，如有遇到疑似失智者走失，可主動上前詢問，並撥打110請警方協助。同時他也請家屬要主動更新患者的身分證照片，以利警方比對協尋。讓走失者能早日回到安全的家。

【更多精采內容，詳見

失智症患者外籍看護

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