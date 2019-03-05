中壯年不愛打流感疫苗 有慢性病增死亡風險

2019-03-05 16:07 中央社 台北5日電



疾管署今天公布，公費流感疫苗還剩約12萬劑，符合公費年齡層以50至64歲成人接種率最低。目前流感疫情還在流行，本季已有661人流感重症，呼籲符合資格者儘速接種。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，國內上週類流感門急診就診人次共8萬6829人，較前一週略降5%。近4週流行病毒以A型為主，目前還在流行期。

上週新增44例流感併發重症病例，以感染A型流感為主，其中H1N1占57%（25例），並以65歲以上（27例，占61%）、50至64歲（12例，占27%）兩年齡層占多數。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週也新增8例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於50至85歲，其中7例有慢性病史，6例沒有接種流感疫苗。這些個案的病程都類似，一開始發燒、咳嗽、肌肉痠痛，症狀嚴重後轉為呼吸困難、急促，併發肺炎，發病到死亡平均為10天。

林詠青表示，50到64歲中壯年可能有很多慢性病，可能導致感染流感後死亡風險較高，這群高風險族群一定要注意流感併發重症的徵兆，一旦出現呼吸困難、意識改變、發紺等，一定要盡快就醫。

疾管署副署長羅一鈞表示，50到64歲中壯年的死亡病例主要慢性病為糖尿病、心血管和慢性腎臟病。尤其是心血管疾病患者，可能不認為流感跟心臟有關，但從病例分析發現，不少病人是併發肺炎之後造成心臟功能惡化，導致心肌梗塞和心律不整。腎臟病人則可能引發慢性腎臟病惡化導致急性腎衰竭。

50至64歲民眾早已納入公費流感疫苗對象，不過，羅一鈞說，這族群的接種率相對偏低，往年約僅2成，今年接種率更低，約僅17.9%。相比去年同期，少了13.9萬人接種。

羅一鈞說，估計流感疫情會持續到3月中旬至下旬才會脫離流行期，但因病毒有變化趨勢，若流行病毒改變也可能將流行期拉長。國內公費流感疫苗剩餘量截至3月3日約有12.3萬劑，符合公費流感疫苗接種資格者應儘速接種。