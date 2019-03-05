「蛋蛋」的幸福就從早餐開始！ 5大讓網友自動起床美味早點

2019-03-05 15:51 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



麥當勞豬肉雙蛋堡。圖／麥當勞官網 分享 facebook

美好生活就從幸福早餐開始！究竟網友最愛早點是哪一味？背後有何代表性美食？一起來看看！

你多久沒好好吃一頓早餐了？

學過法文的人都知道，有句名言這樣說...

“Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille.” （生活中的幸福，從一頓平靜的早餐開始）

由此可見一頓美好的早餐，可以給你滿滿正能量，開啟活力的一天！

話不多說，你知道哪些是網友心中不可或缺的「早餐元素」嗎? 現在就讓我們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行數據大調查，看看網友心中「不可或缺」的早餐配料是何方神聖？背後又有什麼代表性美食，讓他們每晚都期待太陽的升起？Here We Go～

早餐Ｘ必吃食材食材Top5

你今天吃早餐了嗎？對你來說哪些食材不可或缺呢？根據《KEYPO大數據關鍵引擎》過去一年（2018/1/16-2019/1/15）的「早餐X必吃食材」網路聲量調查，第一名無懸念由「蛋」拿下，以32563筆穩居冠軍寶座，其次依序為起司、蔬菜（生菜）、各式肉排（豬雞牛魚）和番茄。究竟為何「雞蛋」如此受歡迎呢？

1. 蛋｜網路聲量32563

2. 起司｜網路聲量22888

3. 蔬菜、生菜｜網路聲量21521

4. 各式肉排｜網路聲量12148

5. 番茄｜網路聲量8854

早餐吃雞蛋，醫生不用看？原來吃蛋好處這麼多

補充優質蛋白質：雞蛋的蛋白質氨基酸組成與人體相似，所以不僅生物學價值高，吸收利用率也比粥、飯、麵包等食物高出許多。

增加餐後飽腹感：雞蛋的蛋白質和脂肪能提供人體持續且平穩的能量，讓飽足時間延長，延緩胃排空速度。

有助健康減肥：早餐吃雞蛋可降低午餐及一天熱量攝入，達到控制體重的效果。

提高專注力、記憶力：雞蛋蛋黃含豐富卵磷脂、固醇類、鈣、磷、鐵、維生素A、維生素D及B族維生素等營養，有助人體加強記憶力、強化專注力，對動腦的上班族和學生來說尤其重要。

提升反應力、警覺性：雞蛋的酪氨酸有提高警覺性作用，幫助人體更迅速做出反應，所以開車族早餐必吃。

保護視力：雞蛋蛋黃含葉黃素和玉米黃素2大抗氧化物質，能保護眼睛不受紫外線傷害，降低白內障風險。另對於用眼過度的電腦族也十分有益。

說了這麼多，重點來了！早餐百百種，哪一款蛋早餐網路聲量最高呢？一起來看看吧！

無蛋不歡幸福早點Top5

網友最推五大幸福早點。圖／KEYPO大數據關鍵引擎 分享 facebook

1.蛋堡｜網路聲量40378

不過蛋吃法百百種，哪種最深植網友心呢？對此，網路溫度計再度搜羅網路所有蛋類早餐進行聲量調查，發現「蛋堡」40378筆的留言數所向無敵，榮登網友心中最愛！

同時觀察其網路熱門關鍵字，並排除知名饒舌歌手「蛋堡」一名，你會發現「麥當勞」斗大3字，可見對網友來說，麥當勞早餐在「蛋堡」界占有一席之地！而且這股高人氣關鍵正來自其獨家的「滑嫩太陽蛋」！

不僅選用特選A級蛋，相較部分早餐店煎蛋的油膩感，麥當勞氣蒸的蛋清爽之餘，還保有咕溜彈性，早餐吃一個，保證正能量滿點！

「蛋堡」的網路文字雲。圖／KEYPO大數據關鍵引擎 分享 facebook

【網友私心推薦】

最近網友也熱議麥當勞早餐推出「陽光雙蛋堡」，經典的四種漢堡，再加一顆蛋，口感美味再升級！喜歡麥當勞早餐太陽蛋的朋友，趕緊去試試！

麥當勞陽光蛋堡。圖／麥當勞官網 分享 facebook

2. 蛋餅｜網路聲量40191

能依個人喜好夾帶不同餡料的蛋餅，是台灣非常具代表性的早餐美食，因此其蹤影雖遍佈全台，再普通的早餐店都能點到，可美味程度卻天差地遠，全看老闆鐵板功夫！

尤其，蛋餅餅皮與蛋受熱反應不同，如何將它們完美結合，讓餅皮酥而不焦；軟嫩煎蛋表皮呈現焦糖色澤，種種都是學問！怪不得許多吃貨會走遍全台，找尋地表最強蛋餅！

【網友私心推薦】

在台北相當著名的「真芳蛋餅」，餅皮就是以自製粉漿煎成，最後再淋上香濃蛋液。看似簡單的蛋餅，濃濃古早味卻叫人一口上癮！

3. 蛋吐司｜網路聲量3689

料理起來方便又快速的蛋吐司，是許多人一早睜開眼最期待的早餐之一。而且它跟蛋餅一樣，能按個人口味添加各式配料，與漢堡也有異曲同工之妙。

不過蛋吐司仍有一個無法取代的特質，即炭烤後，吐司酥脆口感更勝漢堡，與濃郁厚蛋或鮮嫩半熟蛋一起入口，簡直人生一大享受！

【網友私心推薦】

「金花碳烤吐司專賣」是台北數一數二碳烤吐司店，因為其份量十足、用料實在，CP值爆表，夾帶起司時還會出現傳說中的爆漿黃金瀑布！

4. 歐姆蛋（捲）｜網路聲量2692

口感滑嫩、蓬鬆的歐姆蛋（捲），想自己做可不容易，因為它非常仰賴廚師烹飪純熟度與火侯控制，而且下鍋前，你必須先把蛋汁打到極度細緻，接著用快如風、閃如電的速度，讓它於鍋中均勻受熱，保持鮮嫩金黃色澤，接著再小心翼翼的捲起。

總之這個過程只要你不小心出錯，歐姆蛋就會熟透或破碎，成為名符其實的「煎蛋」或「炒蛋」啦！不過可能也是因為這樣，取之不易的歐姆蛋叫網友又愛又恨，巴不得每天早餐都把它吃下肚！

【網友私心推薦】

位於台北晴光市場附近的「紗汀娜好食」，歐姆蛋捲備受網友推崇，因為其吃起來軟嫩滑口，配上脆薯與麵包，不僅吃飽又吃巧。

5. 法式吐司｜網路聲量2470

網友口味就跟網路風向一樣瞬息萬變，所以就算蛋吐司再好吃、再經典，天天吃終究還是會膩的。因此近年來，浸泡蛋液、煎到有點焦香的法式吐司如黑馬般竄起，成為療癒人心的早點之一。

而且吃過的人都知道，其一口咬下，香甜口感還會伴隨你添加的水果、糖霜、堅果、起司、果醬、蜂蜜或楓糖漿等配料，一同在嘴中化開，叫人瞬間心花怒放，沒一會工夫就吃得精光。

【網友私心推薦】

在台北統一阪急百貨開設店面的「Arrow-Tree」，法式吐司不僅散發濃濃蛋奶香，配上一旁甜而不膩的新鮮水果與冰淇淋，也讓人嚐一口就忘卻生活煩憂！

老司機最愛五大早餐食材。圖／KEYPO大數據關鍵引擎 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年1月16日至2019年1月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『不可或缺早餐食材＆必吃早點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」