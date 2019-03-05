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台美首次成立跨國實驗室 盼破解肺癌治療關鍵

2019-03-05 15:14中央社 台北5日電

在已故美國眾議員索拉茲（Stephen Solarz）的妻子促成下，陽明大學、台北榮總今天宣布和美國成立跨國實驗室，盼破解台美肺癌基因型、免疫療法及癌症幹細胞等肺癌治療關鍵。

陽明大學、台北榮民總醫院今天舉辦記者會，宣布將和美國國家衛生研究院癌症研究所（NCI）合作，首次在台灣成立跨國實驗室，展開為期5年的合作計畫，探討亞洲與西方人基因差異，以發展精準治療方法。

陽明大學副校長、腫瘤惡化研究中心主任楊慕華表示，根據衛生福利部統計，2016年肺癌高居國人10大死因之首，每年奪走超過9000條人命；不只台灣，美國肺癌死亡率同樣居高不下，顯示肺癌是台灣及美國共同的敵人。

楊慕華說，近年不論是肺癌標靶治療，還是肺癌免疫檢查點抑制劑，都顯示精準醫療已經成為癌症治療進步的縮影。

不過，根據統計，台灣肺癌患者多達5成有「上皮生長因子接受器」（EGFR）基因突變，但反觀美國卻僅有約2成，因此臨床上使用的標靶藥物、選擇的治療策略也有所不同；然而，過去肺癌大型研究大多是以西方人為主，即便找出療效佳的藥物，也不見得適用所有人種。

楊慕華說，為了找出更好的治療方法，在已故美國眾議員索拉茲的妻子促成下，榮陽團隊和NCI成立跨國實驗室，並以索拉茲作為實驗室的名稱，這也是台美在肺癌研究領域首次合作成立實體的實驗室。

他指出，未來美方將派駐多名科學家進駐陽明大學和北榮，結合榮陽團隊在基因體科學、肺癌的病理專長，針對不同人種間腫瘤特性差異進行研究，盼破解台美肺癌基因型、肺癌免疫療法以及癌症幹細胞等肺癌治療關鍵。

肺癌基因癌症

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