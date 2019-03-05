50至64歲接種率最低 疾管署籲打流感疫苗

2019-03-05 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



疾管署今最新流感疫情統計，上周流感門診人次雖略降5%，但仍新增44例重症病例，其中50至64歲占三成；且新增八例死亡病例中，高達五例是50至64歲，疾管署呼籲該年齡層民眾應盡速接種。

疾管署表示，流感疫苗近三年50至64歲成人接種率皆最低，今年更跌破兩成，新增八例死亡病例中僅二人接種疫苗，目前公費流感疫苗仍有12.3萬劑，50至64歲間中壯年民眾應盡速接種。

疾管署副署長羅一鈞表示，上周國內流感疫情略降，但目前仍在流行期。上周類流感門急診就診人次近8萬7000人次，較前一周略降5%，但新增44例流感併發重症病例，並以A型流感為主，H1N1占25例；65歲以上、50至64歲族群合計有39例。本流行季累計流感重症病例共661例，死亡數也上升到63例，並以H1N1為主。

羅一鈞指出，新增八例流感相關死亡病例中，扣除三例較高齡者，五例是50至64歲中壯年，且皆有糖尿病、心血管、腎病等慢性病史，其中僅一例接種流感疫苗。

他說，近三年統計，50至64歲接種率為各年齡層最低，今年並首度跌破兩成僅17.9%，跟去年同期20.7%比少近三個百分點，減少13萬人接種。

羅一鈞研判可能是此年齡層仍為社會中高階上班族，因工作繁忙等因素施打率低。目前公費流感疫苗仍有12.3萬劑，50至64歲符合公費疫苗接種約524萬成人中，僅近94萬人施打，可盡速接種。

羅一鈞說，近期北半球多數國家仍處流行期，其中美國及歐洲疫情處高峰；國內部分流感病毒仍於社區活躍，民眾不可大意，出入人潮眾多或空氣不流通場所，可戴上口罩並注意個人衛生。