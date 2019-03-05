親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

員工店內拍露鳥片重創形象 全日本大戶屋停業1天清門戶

憂棄保？吳子嘉公布民調 謝龍介道出臉色鐵青原因

讓味道變刺鼻？造冊管理？ 醫界籲設法防制笑氣濫用

2019-03-05 14:12聯合報 記者羅真╱即時報導

工業用笑氣並非毒品或管制藥品，民眾取得方便，但吸食過量可能導致脊隨神經受損。長庚醫院今日召開記者會指出，笑氣近年漸漸為青少年助興狂歡所用，呼籲主管機關針對工業用笑氣加強管制。

長庚醫院自2012年至今碰過10名吸食笑氣導致脊髓神經退化、嚴重受損的青少年，這些孩子都是在娛樂場所或朋友聚會接觸到笑氣才陸續上癮，導致嚴重程度不等的脊椎受損症狀，合併有精神問題。即使積極接受治療，仍有半數留下感覺異常的後遺症。

林口長庚醫院兒童神經內科主治醫師林光麟說，醫界明白工業用的笑氣難以管理，猶如市面上的強力膠也可能被買去做不當用途、很難因此訴求禁售。「今天長庚醫院拋出這個議題，是希望各界一同思考更好的防制辦法，舉例來說，在笑氣當中加入難聞的物質以降低民眾接觸意願？又或者規範製造商造冊以杜絕不當流向？諸如此類，值得好好思量。」

經濟部工業局科長朱允方說，笑氣在醫療上可經由醫師處方使用，究竟要吸食到多少劑量才能使脊隨神經受損？脊隨神經受損者是否合併吸食其他毒品？長庚醫院的研究並未提及，證據不明確。

朱允方說，國內工業用笑氣一年使用量約5000噸，使用者多是半導體大廠，很難為了少數人的吸食問題而全面列管、要求科技大廠申請通報，「猶如菜刀可殺人，但不能因此全面禁用菜刀」。

經濟部104年發文給氣體公會，建議公會向底下的國內製造商宣導列冊管理，不過僅為建議性質，並未強制規範。朱允方說，一瓶笑氣鋼瓶約4000元，但分裝出來的一小瓶就能賣約2000元，確實是暴利，「如果網路上有明顯向青少年行銷不當吸食的廣告，刑事局方面理應可以介入？」

衛福部主管國民健康與管制藥品業務，針對這個議題，食藥署僅回應，笑氣的成癮性與危害性程度不被法務部的專家會議列為毒品，也非管制藥品，因此食藥署不便提供管理上的想法或建議。

長庚毒品經濟

相關新聞

地球怎麼了？暖冬氣溫再創新高 南北雨量兩極化

2019-03-05 13:56

郵局烏龍！詹順貴妻買千元郵冊 錯開為7千萬天價發票

2019-03-05 13:18

無痛腫塊別輕忽 當心「寧靜殺手」卵巢癌

2019-03-05 13:00

工業笑氣無法可管 17歲女吸到喪失行走能力

2019-03-05 12:14

墾丁春吶、春浪確定移高雄辦！ 韓國瑜7日公布内容

2019-03-05 11:39

暖冬旱象嚴重 阿里山區茶葉、荔枝、龍眼傳災情

2019-03-05 11:00

他洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

2019-03-05 11:44

無人車上路申請牌照相關法規 擴大適用於船與飛機

2019-03-05 11:42

全台明起連五天春雨 水庫有望解渴

2019-03-05 11:10

影／女子國外埋線拉皮 臉部竟像鋼筋外露

2019-03-05 11:05

清明連假高鐵加開205班次 後天搶票

2019-03-05 10:50

青少年濫用笑氣卻無法可管 長庚醫院籲主管機關正視

2019-03-05 10:42

4大4小訂1980家庭房被罵教育失敗 PO文抱怨網友不挺

2019-03-05 10:32

50至64歲接種率最低 疾管署籲打流感疫苗

2019-03-05 14:12

靜脈曲張引發蜂窩性組織炎 她術後勤走路保養還瘦6公斤

2019-03-05 13:54

把握天氣曬衣服 周三開始打雷閃電

2019-03-05 13:51

影／胎中就能聽話 母嬰因早產分離「親子共讀」過難關

2019-03-05 13:09

海港垃圾收集器 慈濟基金會青年公益計畫創意無限

2019-03-05 12:46

林佳龍啟動「事故責任調查」提醒台鐵交部將心比心

2019-03-05 12:13

查不完！全台仍有近500家廚餘養豬場意向不明

2019-03-05 12:00

澆灌活力樂齡自在 讓長輩盡享天倫之樂

2019-03-05 11:54

助產故事！ 婆婆要媳婦環島遊 回家多了小老婆

2019-03-05 11:51

全台唯一VR競賽 高雄電影節國際短片徵件總獎金百萬

2019-03-05 11:51

陳建北助產序曲 從助產士喚回台灣失去的歷史

2019-03-05 11:33

高鐵清明連假4天加開205班次列車 7日凌晨開放購票

2019-03-05 11:25

紳色溫蘊雍雅華麗 暖灰色調創造生活想像力

2019-03-05 11:13

瑞智家庭八周年 失智協會籲家屬多重預防

2019-03-05 10:39

波西米亞狂想曲：娛樂至死的後真相時代

2019-03-05 10:13

冷氣團南下 明起玉山有機會下雪、合歡山下霰

2019-03-05 09:45

獨／用無線貼紙判定食安 MIT台灣博士生研發新技術

2019-03-05 09:40

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

高度近視、眼睛外傷 都是青光眼高危險群

2019-03-05 01:54

健康你我他／花博賞蘭 今年春天特別美

2019-03-05 01:54

小心！青光眼有遺傳性

2019-03-05 01:53

過50歲 一定要做大腸鏡檢查

2019-03-05 01:52

清明國道疏運新招 歷年最優惠

2019-03-05 00:45

中油出包 3月桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-05 00:38
看更多

熱門文章

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03

4大4小訂1980家庭房被罵教育失敗 PO文抱怨網友不挺

2019-03-05 10:32

他洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

2019-03-05 11:44

墾丁春吶、春浪確定移高雄辦！ 韓國瑜7日公布内容

2019-03-05 11:39

春遊星級旅館加碼500元生變！觀光局：明下午統一說明

2019-03-04 21:39

中油又出包！桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-04 22:00

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

獨／用無線貼紙判定食安 MIT台灣博士生研發新技術

2019-03-05 09:40

林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28

郵局烏龍！詹順貴妻買千元郵冊 錯開為7千萬天價發票

2019-03-05 13:18

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

狂擦保養品卻沒效？專家：先學正確洗臉，「用錯這個步驟」臉會爛

2019-03-04 17:34

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

影╱青光眼找上年輕人？醫師分析最大戰犯有這些

2019-03-04 17:57

交部擬推春遊補助 桃市決發旅遊加值券鼓勵到桃園玩

2019-03-04 17:32

今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進

2019-03-05 00:00

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

冷氣團南下 明起玉山有機會下雪、合歡山下霰

2019-03-05 09:45

清明連假疏運新招 前一周休國道單一費率7折

2019-03-04 16:18

全台明起連五天春雨 水庫有望解渴

2019-03-05 11:10

北市新增境外染麻疹個案 嬰兒隨父母赴日探親染病

2019-03-04 18:19

台北國泰醫院系統大當機 醫師看病開藥全靠手寫

2019-03-04 17:42

急性心包膜填塞難預知 醫師：常胸悶覺得喘就要求醫

2019-03-04 20:29

助產故事！ 婆婆要媳婦環島遊 回家多了小老婆

2019-03-05 11:51

春遊補助 星級旅館加碼500元喊卡

2019-03-05 00:35

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

清明國道疏運新招 歷年最優惠

2019-03-05 00:45

跳槽轉職變笨？ 小心你得了這種病

2019-03-04 10:56

糖果色輕奢小巧相機包 兩萬上下小資女最愛

2019-03-04 15:30

日本最難訂餐廳主廚來台客座4天 套餐8,000元起

2019-03-04 17:25

中油出包！中油瓦斯多漲了0.2元

2019-03-04 21:57

工業笑氣無法可管 17歲女吸到喪失行走能力

2019-03-05 12:14

影／女子國外埋線拉皮 臉部竟像鋼筋外露

2019-03-05 11:05

過50歲 一定要做大腸鏡檢查

2019-03-05 01:52

影╱錄製「美女示範478神效放鬆法」 醫師：重點不是美女

2019-03-04 17:51

暖冬旱象嚴重 阿里山區茶葉、荔枝、龍眼傳災情

2019-03-05 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top