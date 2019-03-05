讓味道變刺鼻？造冊管理？ 醫界籲設法防制笑氣濫用

2019-03-05 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



工業用笑氣並非毒品或管制藥品，民眾取得方便，但吸食過量可能導致脊隨神經受損。長庚醫院今日召開記者會指出，笑氣近年漸漸為青少年助興狂歡所用，呼籲主管機關針對工業用笑氣加強管制。

長庚醫院自2012年至今碰過10名吸食笑氣導致脊髓神經退化、嚴重受損的青少年，這些孩子都是在娛樂場所或朋友聚會接觸到笑氣才陸續上癮，導致嚴重程度不等的脊椎受損症狀，合併有精神問題。即使積極接受治療，仍有半數留下感覺異常的後遺症。

林口長庚醫院兒童神經內科主治醫師林光麟說，醫界明白工業用的笑氣難以管理，猶如市面上的強力膠也可能被買去做不當用途、很難因此訴求禁售。「今天長庚醫院拋出這個議題，是希望各界一同思考更好的防制辦法，舉例來說，在笑氣當中加入難聞的物質以降低民眾接觸意願？又或者規範製造商造冊以杜絕不當流向？諸如此類，值得好好思量。」

經濟部工業局科長朱允方說，笑氣在醫療上可經由醫師處方使用，究竟要吸食到多少劑量才能使脊隨神經受損？脊隨神經受損者是否合併吸食其他毒品？長庚醫院的研究並未提及，證據不明確。

朱允方說，國內工業用笑氣一年使用量約5000噸，使用者多是半導體大廠，很難為了少數人的吸食問題而全面列管、要求科技大廠申請通報，「猶如菜刀可殺人，但不能因此全面禁用菜刀」。

經濟部104年發文給氣體公會，建議公會向底下的國內製造商宣導列冊管理，不過僅為建議性質，並未強制規範。朱允方說，一瓶笑氣鋼瓶約4000元，但分裝出來的一小瓶就能賣約2000元，確實是暴利，「如果網路上有明顯向青少年行銷不當吸食的廣告，刑事局方面理應可以介入？」

衛福部主管國民健康與管制藥品業務，針對這個議題，食藥署僅回應，笑氣的成癮性與危害性程度不被法務部的專家會議列為毒品，也非管制藥品，因此食藥署不便提供管理上的想法或建議。