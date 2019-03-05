地球怎麼了？暖冬氣溫再創新高 南北雨量兩極化

2019-03-05 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



中央氣象局表示，過去這個冬天沒有寒流南下，25個氣象站中除基隆、彭佳嶼、玉山外，其他氣象站均創下該站有紀錄以來最暖的冬季。以13個平地站平均代表台灣，冬季均溫亦創新高，打破過去2016、17年最暖冬季的紀錄，也就是說近3年的冬季一年比一年暖。

此外，蘇澳過去這個冬季總共下了2486.5毫米，創下該站冬季最多雨的紀錄；但臺南過去3個月卻只下了1.5毫米，創下該站百年紀錄以來最少雨的冬季。

整體來說台灣受到地球暖化、極端氣候的影響，不僅冬季氣溫偏高，而且雨量極端，不是太多就是太少。