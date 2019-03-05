靜脈曲張引發蜂窩性組織炎 她術後勤走路保養還瘦6公斤

2019-03-05 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



新竹66歲梁姓女病患半年前雙腿靜脈曲張惡化，尤其左小腿嚴重紅腫疼痛，舉步維艱，確診是蜂窩性組織炎，經吃藥無效後轉向醫師林子鈞求診，研判是靜脈曲張惹禍，經接受泡沫注射療法，不適症狀獲緩解。梁女說，術後她穿彈性襪2周，並養成持續每天走路30分鐘，果真「腳步變輕鬆」，意外的收獲是體重還因此減了6公斤，整個人變得神清氣爽，開心迎接樂活人生。

台中市中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞說明，靜脈曲張因雙腳靜脈的瓣膜缺損會造成循環不良，嚴重時會造成浮腫漲痛及潰瘍傷口等，甚至併發蜂窩性組織炎，若不治療恐有生命危險。他提醒，靜脈曲張會持續惡化，建議民眾平時可多走動，或穿著彈性襪，避免久坐、久站不動，發現時及早請專業醫師評估與治療。

梁姓女病患說，她年輕時從事電子公司倉管員，負責貨品打包、儲運，需要長期久站工作，懷孕生子後雙腿下肢靜脈曲張日益嚴重，走路時雙腿又酸又痛，但又怕開刀，遲遲不敢接受治療，直到半年前，因房子裝潢7天，每天1樓到3樓來回多趟，左小腿紅腫疼痛數十天。

林子鈞說明，梁姓病患就診時，左下肢嚴重紅腫脹痛，伴隨明顯靜脈曲張，診斷是靜脈曲張引起的蜂窩性組織炎，並非一般抗生素可治療，且若不馬上治療會日益惡化，梁姓病患接受泡沫式靜脈曲張注射治療，回診時靜脈曲張及蜂窩性組織炎明顯好轉。