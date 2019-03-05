把握天氣曬衣服 周三開始打雷閃電

2019-03-05 13:51 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



氣象專家彭啟明建議民眾，5日中午高溫可以到26-29度。但下午開始天氣將會逐步改變，民眾要好好把握。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook

趁好天氣，快拿衣服出來曬！天氣風險公司指出， 5日白天各地溫度會明顯回升，6日起因鋒面南下，全台都可能打雷閃電。中央氣象局表示，7、8日為鋒面影響最明顯的時候，最低溫可至12度，民眾要做好保暖措施，氣象專家彭啟明也提醒民眾未來幾天，在戶外時務必要注意，莫認為「沒做壞事，不怕被雷打」。

天氣風險公司指出，因東北風逐漸減弱，使5日白天各地溫度會明顯回升，6日又將有冷鋒面南下，幾乎全台灣都會下雨，而且雨勢較大，也將可能出現打雷閃電。7日清晨可能降到13到17度，低溫影響將持續到8日清晨，期間高山甚至有降雪的可能性，提醒民眾要特別留意天氣變化。

中央氣象局表示，6日中部以北及東北部地區天氣相當不穩定，會有陣雨或雷雨。而7、8日為冷氣團影響最明顯的時候，可謂春寒料峭，預估北部及東北部低溫僅12、13度，中部14-15度，南部、東部及東南部16至18度，春寒雨若泉，請做好保暖措施。周末9日及10日雖然大陸冷氣團減弱，但水氣仍多，故氣溫僅稍回升。

氣象專家彭啟明建議民眾，好好把握5日的好天氣，趕快曬洗衣物，中午高溫全台可以到26-29度。但下午開始天氣將會逐步改變。至於未來一波的降雨，是很典型的春雨，和冬雨相比，雨勢明顯較大一些，但比起夏季的午後陣雨或梅雨鋒面雨勢，在強度上仍有很大差異，對紓解旱象還有一段差距，不過還是可以期待對水庫有不無小補的補充。

彭啟明補充道，5日的天氣，很符合二十四節氣中的驚蜇，屆時預計有大規模的閃電雷雨的天氣，將蟄伏在地底冬眠的昆蟲驚醒，對農民耕種來說，是很重要的節氣指標，不過這也代表台灣的閃電雷雨季展開，民眾在各種戶外活動時務必要注意，安全性上要多防備，切莫還停留在「沒做壞事，不怕被雷打」的謬誤觀念。

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