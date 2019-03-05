脊椎側彎害她胸悶背痛 跟著達人伸展防惡化

2019-03-05 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位30歲的林小姐，近來因工作量多，壓力較大，且出現背痛、胸悶而就醫，雖然她在青少年時期就檢查出脊椎側彎的病史，但因並未疼痛難忍，所以未就醫，這次經X光檢查及醫師診斷，脊椎向右側彎竟已達20∘。專家陳美君治療師即指出，輕、中度的側彎雖然不一定需要開刀矯正，但若已出現壓迫時，務必就醫並接受物理治療，她並示範兩招在家做的伸展運動，防止側彎惡化。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室陳美君治療師表示，輕微的脊椎側彎多半不會有症狀，也多半不會疼痛，當出現影響呼吸時，表示壓迫到心臟與肺臟。以這位林小姐為例，她側彎角度為20∘，尚屬輕度，卻已出現背痛、胸悶，即表示側彎造成她的肩頸肌肉緊繃、沒有彈性，極需要接受治療。幸好經過兩個多月的物理治療，根據她脊椎彎曲的角度訂定個人治療計劃，包括，熱敷、電療及腰椎牽引等，總算逐漸好轉。

至於大家所關心的究竟脊椎側彎是否需要開刀，陳美君治療師表示，輕度(10-25度)者，採取運動、物理復健治療即可。中度(25-40度)者，須搭配背架矯正，且須把握20歲骨骼定型前的矯正期。重度(超過40度)者：恐會壓迫心肺腸胃等內部器官，須手術矯正。

為防止側彎惡化，陳美君並示範兩招在家做的伸展運動，第一招「嬰兒式」：有些微拉扯感即可，不須伸展至疼痛，每次維持15-30秒，每日做2-3組，可放鬆腰部及脊椎。

第二招「貓式」：跪姿，手掌平貼地面，四肢與地板垂直，軀幹與地板平行，整個人呈ㄇ字型。每次維持15-20秒，每日2-3組。

吸氣時，頭部、下巴與胸口往上抬，肩膀打開，眼睛看著天花板，提臀讓尾椎骨朝天花板，大腿內側肌肉稍微往外旋轉，呈現凹背的姿勢。