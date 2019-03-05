郵局烏龍！詹順貴妻買千元郵冊 錯開為7千萬天價發票

2019-03-05 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



「林小姐、林小姐，妳的發票金額打錯了...。」台北北門郵局日前發生烏龍結帳，窗口人員結帳時將1350元的年度郵冊金額，填成7471萬6466元，金額整整多出5.5萬倍，急壞承辦人員，所幸最後及時補救。

中華郵政每年會集結過去一年發行的發票，發行年度郵票冊。環保署前副署長詹順貴妻子、惜根台灣協會秘書長林子凌今年1月28日上午前往北門郵局，購買精裝版年度郵票冊時，承辦人員誤將售價1350元，植為統一編號「74716466元」，成了7471多萬的天價，林子凌拿到發票也沒多看，直接塞進皮包。

沒多久，承辦人員發現誤植售價大驚失色，所幸林子凌購買郵冊時，為了刷卡填單有填寫聯絡電話。沒多久後林子凌就接到郵局電話。林子凌說，當時承辦人員打來很焦急，但她比承辦人員更緊張，趕緊把發票送回台北郵局，「我絕對相信他是無心的，一直不敢對外說，就是怕他被懲處」。

北門郵局證實，當天窗口人員確實發生疏忽，但當天結帳前立即發現錯誤，並通知客戶折返郵局，客戶也願意配合，根據SOP將原發票作廢，再重新開立正確發票，所幸有及時補救、並未造成任何損失，且該承辦人員並非故意或惡意犯錯，不會有所處分，但將加強提醒窗口人員作業時應更加謹慎，避免再犯；若是故意違法，則將依規章逕行懲處。