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影／胎中就能聽話 母嬰因早產分離「親子共讀」過難關

2019-03-05 13:09聯合報 記者周宗禎╱即時報導

「喆喆真的聽得到我們講的話、感受到大家的關心」，台南市梁姓男嬰母親懷孕28周就早產、情況危急，媽媽只能在加護病房外不知所措，還好有愛心護理師耐心安撫指導「親子共讀」，順利度過住院5個月難熬的日子平安回家。今天男嬰的年輕父母特別帶著出生8個月、雖仍瘦弱但已精神奕奕的孩子，到奇美醫學中心感謝醫護人員的協助，分享這段艱苦卻充滿希望的歷程與感觸。

陳姓媽媽表示，懷孕產檢就已發現異常、醫師預期會早產，提早住院安胎時一直焦躁不安，擔心孩子出生後可能要面對的種種狀況，當時護理師建議跟孩子說話。

「就練習、養成習慣每天讀繪本書給肚子裡的寶寶聽」。她說，去年6月孩子出生才508克重，送進加護病房後看著孩子身上插滿各種管線、還戴著氧氣面罩，每次都會一陣心酸，哭著離開甚至終日以淚洗面，直到因護理師鼓勵養成親子共讀習慣。

在病房讀繪本給孩子聽，養成每天對孩子說話的習慣，陳媽媽說，孩子住院的151天，漸漸感覺自己的焦慮情緒緩解，孩子病情也逐漸穩定，出院到現在一直每天共讀。她說，總是選自己喜愛的繪本，希望孩子也能感受到媽媽的心情、知道會永一直陪在身邊。

護理部督導張愷芳指出，年長與年輕、第一胎的父母較易出現這種狀況，其實孩子在懷胎不久，就能聽到並察覺外界的聲音與母親的生心理狀態，與孩子共讀不僅能穩定孩子的情緒、促進生長與健康，也能幫助父母消除焦慮，即使父母與孩子都健康，也很值得嘗試。

加護病房護理長陶菁表示，親子共讀對母嬰必須分離的重症個案很有幫助，尤其父母因孩子重病，人在眼前也不敢碰、感覺自己無能為力時，親子共讀會是最佳的親子結合劑。

陶菁說，父母能經由聲音、眼神接觸，讓孩子有安全感，做父母的心裡也會有美好的感受，能減輕母嬰分離帶來的壓力，孩子也會因周遭持續有熟悉的聲音，不會感到不安。

「家庭是孩子人生第一位、也是最重要的閱讀導師」。陶菁說，只要覺得相處時能放鬆舒適，隨時隨地親子都能共讀，孩子如果感受到父母的這種感覺，也會跟著愛上閱讀，對未來身心發展會有很大幫助。

8個月大還很瘦弱的小喆喆，感受到媽媽親近喜悅心情的時候，露出健康嬰兒該有、能溫暖...
8個月大還很瘦弱的小喆喆，感受到媽媽親近喜悅心情的時候，露出健康嬰兒該有、能溫暖父母的開心笑容。記者周宗禎／攝影
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奇美推廣親子共讀，強調健康親子也應嘗試，好好處多多。記者周宗禎／攝影
奇美推廣親子共讀，強調健康親子也應嘗試，好好處多多。記者周宗禎／攝影
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親子護理師早產

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