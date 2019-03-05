無痛腫塊別輕忽 當心「寧靜殺手」卵巢癌

2019-03-05 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一位60歲女婦人，前陣子無意在右側腹股溝摸到一塊腫塊，因為「無痛」也一直不以為意，情形維持2~3個月，腫塊形成約4公分大小，因為家人提醒加上自己的推測認為可能是疝氣才前往泌尿科，泌尿科醫師查看後，驚覺不對勁立刻轉至腫瘤科安排穿刺（腹股溝淋巴結）檢查，判定為癌腫瘤，再經進一步斷層檢查及腫瘤指標顯示為卵巢癌，緊急轉入三總安排到婦瘤科門診進行治療。

「無痛腫瘤常被人所忽略，當患者意識到異常欲進一步檢查，通常病灶情形較嚴重，容易延誤黃金治療期。」收治患者的三總婦瘤科主任王毓淇指出，由於患者發現的比較晚，經確診後已經是卵巢癌晚期，需要將腹部腫瘤盡量拿乾淨，需進行「卵巢癌減積分期手術」，手術範圍通常會包含子宮、卵巢、輸卵管、網膜、淋巴及多處轉移腫瘤切除，目前已經完成切除手術，開始一連串化療。徹底的切除病灶是治療卵巢癌的第一步，切除手術後須配合輔助性化療治療，對於可能已經擴散出去的癌細胞，還是須仰賴化學治療。

王毓淇表示，卵巢癌又稱為寧靜殺手，因為早期沒有什麼特殊病症狀，卵巢位於骨盆腔深處是不會摸到，產生腫瘤時也不易覺察，常以腸胃道的症狀如腹脹、腹痛、消化不良，或頻尿、月經不規則、陰道出血等等症狀來表現，患者通常不易察覺，也容易投錯醫，等到警覺時轉診至婦癌瘤專科，常常延誤治療的黃金期。