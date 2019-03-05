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海港垃圾收集器 慈濟基金會青年公益計畫 創意無限

2019-03-05 12:46聯合報 記者李欣澄╱即時報導

海洋塑膠垃圾問題日趨嚴重，除提倡源頭減塑外，一群以海洋大學為主的年輕團隊，用了一年多的時間開發出第一代海港垃圾收集器「湛鬥機」原型，讓機器人幫忙收集海洋垃圾，這個計畫獲慈濟基金會「青年Fun大視野公益實踐計畫」的獎助。

推動「流動的微型圖書館」的洪翊誠，希望為偏鄉小朋友提供愛心服務，他希望讓在宜蘭原鄉27所幼兒園的小朋友，都能擁有一個幸福書袋，裡面裝著圖文並茂的兒童讀物。因為發現原鄉有三大問題，資源不均、忽視幼教、缺乏在地化，洪翊誠團隊以「袋袋書香，袋袋相傳」，舉辦「悅讀積點樂」活動，希望親子共讀，改變下一代的未來。這也是得獎計畫之一。

慈濟基金會連續第2年舉辦青年公益實踐計畫競賽，總獎金1200萬元，今年共有280個團隊參加甄選，日前評選出加速組、孵化組共10個團隊，除獎金鼓勵外，並聘請專家及業師指導，預計年底舉行成果發表。聯合報系願景工程也是合作夥伴之一。

教育類得主還有「玩轉學校」提出的議題式教學計畫，「玩轉學校」代表林哲宇認為，只要相信孩子，就能帶來改變。許多家長上傳圖文，分享孩子學習情形，因為參加「玩轉學校」議題式的遊戲學習，確實能啟發孩子主動學習。「玩轉學校」自2016年成立以來，已執行超過百場教師研習課程，影響超過4000位教育人士。因為擁有強大教師社群為後盾，已設計出數十種社會議題，符合SDGs（聯合國永續發展）各項目標，透過這些議題式遊戲教育，對學生產生影響。

「城市浪人」也是本屆獲獎者之一，「城市就是教室」計畫代表楊御廷說明，流浪挑戰賽規則，3人一隊，30項任務，3週找回改變的勇氣，且在任何城市都可進行。他們鼓勵青年自我探索，了解社會需求，完成自己的使命。自2013年開始，已有近萬人參與流浪挑戰賽，漸漸地，國際上有夥伴向他們提出需求，希望能將這種遊戲化教育的挑戰賽，帶到他們的國家，啟發當地的青年。

來自台北市大同區的「逆飛劇團」由一群「非行少年」組成，透過戲劇及表演，自己編寫故事和演出，藉此拉中輟學生及高關懷少年一把，經由藝術培訓計畫，把這些邊緣少年從街頭拉上舞台，建立自信，導向正軌。

臺灣號稱手搖飲料王國，紙杯和塑膠嚴重影響環境，喝與不喝之間，是否有兩全其美的辦法？年輕人創意無限，終於出現「青瓢環保容器租賃系統」。代表「青瓢」的鄭文普表示，線性經濟是經由製造、使用後丟棄；循環經濟則是倡導重複使用，從2016年10月起，他們已推行到市集、路跑和園遊會等，總共250場活動。換言之，青瓢已取代超過15萬個免洗杯，相當於種下330棵樹。

台大教授馮燕期勉參賽團隊，公益活動的社會影響範圍大，宜陳述其他利益關係人，呈現完整的服務軌跡，以增加可能性的發展。慈濟基金會執行長顏博文則表示，今年參賽團隊的計畫都非常有創意，難免有遺珠之憾，基金會將整合慈濟資源輔導。

錄取團隊名單：#Ibu部落共學團隊#好食機農食整合有限公司#我們都有病#玩轉學校#社團法人國際城市浪人育成協會#神魅設計#逆風劇團#梨理人#湛#織布工藝工作室

錄取團隊簡介：https://pse.is/DUW7W

逆飛劇團為中輟學生及高關懷學生提供另一個家。圖／慈濟基金會提供
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今年共有2百多個團隊參加，入圍30件，10件獲得獎助。圖／慈濟基金會提供
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慈濟基金會執行長顏博文鼓勵年輕人多用創意做公益。圖／慈濟基金會提供
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慈濟經濟

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