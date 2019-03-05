工業笑氣無「法」管 成青少年濫用漏洞

2019-03-05 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



「笑氣」吸入後可能引起脊髓神經病變甚至致死，但工業笑氣非毒品或管制藥品，取得方便且不違法，成為管理漏洞。長庚醫院過去六年接觸不少吸食笑氣致神經嚴重受損的案例，患者清一色是青少年，長庚醫院兒少保護中心呼籲主管機關加強管制。

台灣大學公衛學院2014年的研究就已提醒，笑氣高居青少年濫用物質之首。長庚醫院近日一篇談青少年笑氣使用的研究，被國際醫學期刊《大腦與發展》接受。

內容顯示，2012年至2018年，長庚醫院共發現九名吸食笑氣致脊髓神經退化、嚴重受損的病例，年齡僅14到19歲，其中八人是女性，都是在娛樂場所或聚會接觸到笑氣成癮，即使積極接受治療，仍有半數留下感覺異常的後遺症。

林口長庚醫院兒童神經內科主治醫師林光麟說，俗稱「笑氣」的一氧化二氮或氧化亞氮，會影響維生素B12的生成，進而影響血液與神經系統功能，釀成耳鳴、心智混亂、感覺異常、肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，以及幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，嚴重者還可能因缺氧昏迷成為植物人或死亡。

林光麟說，笑氣在1799年被發現有麻醉作用，成為醫療上合法使用的吸入性麻醉劑。不過，相同成分的笑氣也能作為工業用途，但工業笑氣並未當作毒品或管制藥品來管理，被抓到無法可罰，近年漸漸為青少年助興狂歡所用。

網路上可輕易搜尋到笑氣廣告網頁，不避諱寫著「趴踢必備氣氛，流連忘返 」、「創造你我美好的回憶，打造難忘派對」等廣告詞，一通電話就能送到指定地點，亂象頻生令人憂心。

工業局：全面列管有困難

針對工業用笑氣遭到濫用，戕害青少年健康，經濟部工業局科長朱允方回應，國內工業用笑氣一年使用量約5000噸，多流向半導體大廠，很難為少數人的吸食問題而全面列管，或是要求科技大廠申請通報。

朱允方說，笑氣目前並非毒品或管制藥品，「猶如菜刀可殺人，但無法因此全面禁用菜刀」。104年起已行文建議氣體公會，向國內製造商宣導列冊管理。