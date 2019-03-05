相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



阿里山的各種櫻花和高山花卉輪流盛開，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在阿里山花季期間，浪漫推出「綻放。舞櫻」主題列車，遊客可搭乘高山森林鐵路奔馳林間和雲端，並由專業導覽員帶領走訪祝山車站、沼平車站、櫻王、三代木等阿里山森林遊樂區賞花熱點，近距離的捕捉花影。

阿里山花季主題列車限定3月20日及27日，每人1200元，含林鐵車資、高山茗茶及點心、午餐、手作櫻花纏繞畫卡片和導覽費，活動僅兩梯次，每梯次限額100人。

「綻放。舞櫻」花季主題列車將搭乘限定的蒸汽機車與檜木車廂，欣賞對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻，祝山車站與阿里山工作站的吉野櫻，全數網羅賞花最佳景點，專業導覽解說櫻花文化及林業鐵道的故事。

另外將會停靠有壯闊塔山和層疊雲海最佳賞景點的二萬平站，並前往鐵道迷所稱酷似宮崎駿動畫故事裡的「神隱少女隧道」。

還能前往小笠原山觀賞360度視野的壯麗群山，探尋台灣特有種國鳥帝雉，並在高山植物園品味高山茶與精緻甜點。專案行程特別邀請專業纏繞畫老師指導，為旅程留下個人專屬的紀念。