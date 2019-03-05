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相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43聯合報 記者謝恩得╱即時報導

阿里山的各種櫻花和高山花卉輪流盛開，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在阿里山花季期間，浪漫推出「綻放。舞櫻」主題列車，遊客可搭乘高山森林鐵路奔馳林間和雲端，並由專業導覽員帶領走訪祝山車站、沼平車站、櫻王、三代木等阿里山森林遊樂區賞花熱點，近距離的捕捉花影。

阿里山花季主題列車限定3月20日及27日，每人1200元，含林鐵車資、高山茗茶及點心、午餐、手作櫻花纏繞畫卡片和導覽費，活動僅兩梯次，每梯次限額100人。

「綻放。舞櫻」花季主題列車將搭乘限定的蒸汽機車與檜木車廂，欣賞對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻，祝山車站與阿里山工作站的吉野櫻，全數網羅賞花最佳景點，專業導覽解說櫻花文化及林業鐵道的故事。

另外將會停靠有壯闊塔山和層疊雲海最佳賞景點的二萬平站，並前往鐵道迷所稱酷似宮崎駿動畫故事裡的「神隱少女隧道」。

還能前往小笠原山觀賞360度視野的壯麗群山，探尋台灣特有種國鳥帝雉，並在高山植物園品味高山茶與精緻甜點。專案行程特別邀請專業纏繞畫老師指導，為旅程留下個人專屬的紀念。

遊程及報名資訊詳林鐵及文資處官網與FB，花季主題列車「綻放。舞櫻」開放網路售票時間是乘車日前4天至前15天，訂票網址: https://reurl.cc/z6Wmy。遊程相關資訊可至林鐵及文資處官網https://afrch.forest.gov.tw或fb粉絲團https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan查詢，或洽詢05-2779843#252李小姐。

阿里山祝山車站。圖／阿里山林鐵文處提供
阿里山祝山車站。圖／阿里山林鐵文處提供
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阿里山櫻花等各種高山花卉輪流盛開。圖／阿里山林鐵文處提供
阿里山櫻花等各種高山花卉輪流盛開。圖／阿里山林鐵文處提供
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阿里山賓館前的櫻花 。圖／阿里山林鐵文處提供
阿里山賓館前的櫻花 。圖／阿里山林鐵文處提供
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阿里山列車櫻花

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