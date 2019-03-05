工業笑氣無法可管 17歲女吸到喪失行走能力

2019-03-05 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



17歲應該是享受青春的時刻，而17歲的美美，卻因為接觸到笑氣後自此成癮，每天吸食超過25升，連續3個月，笑氣侵蝕她的神經系統，身體多處感到麻木，家人原以為是車禍的後遺症，沒想到醫院經檢驗發現，根本是笑氣惹禍，而她的身體也因為笑氣併發脊髓神經受損退化，現在幾乎無法行走。

基隆長庚醫院兒童神經內科主治醫師周正哲表示，近年因笑氣出現嚴重併發症的患者愈來愈多，根據長庚統計，從2012年至2018年總計有9名青少年確診案例，長庚先前也曾有報告指出，成年人與青少年的確診案例，約有33人，但這些數字都只是冰山一角，依照先前長庚研究台灣12歲到19歲青少年使用笑氣盛行率約為0.42％，推測國內笑氣使用者約有4200多人，甚至更多。

周正哲說，台灣的笑氣取得容易，醫療用的笑氣現在屬於醫材管制難以取得，但是工業用的笑氣，幾乎是隨便搜尋就能買得到，而工業用笑氣卻沒有納入管制，使這些孩子嚴重暴露在風險中。

林口長庚兒童神經內科主治醫師林光麟說，笑氣就是一氧化二氮或是氧化亞氮，屬於一種無色的氣體，1799年被發現有麻醉作用，早期用於牙科手術，後來成為合法使用的吸入性麻醉劑，醫用笑氣已被列為醫材管理，但是工業用笑氣卻沒有被納管，民眾容易取得，甚至有些夜店會直接在店內施放笑氣，促使年輕人成癮。

周正哲表示，笑氣會影響體內維生素B12的生成，進一步影響血液以及神經系統的發展，使用笑氣會有短暫的興奮感與幻覺等，但是長期使用就會出現心智混亂、感覺異常，並出現肢體麻痺、尿失禁等，狀況與吸食K他命類似，也有些患者會因缺氧昏迷成為植物人或死亡。