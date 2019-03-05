林佳龍啟動「事故責任調查」提醒台鐵交部將心比心

2019-03-05 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵普悠瑪翻車事故近5個月，交通部長林佳龍今在臉書貼文寫到，雖然行政院的行政調查已告一段落、司法調查也持續進行，但仍未釐清多項外界疑慮，因此他2月中在交通部啟動「事故責任調查」，要求台鐵持續內部檢討，釐清和追究責任，對於家屬提議成立獨立機關運安會，他也非常支持。並再次提醒台鐵及交通部同仁將心比心。

林佳龍貼文附上普悠瑪事故中7歲的小傷患沛帛。他說，在醫療團隊與家人細心照護下，沛帛已經可以在攙扶下慢慢走路。得知沛帛手部多活動有助康復、玩偶也能讓他有安全感，前天他帶了一只莎莉送給沛帛。

林佳龍寫到，醫療團隊說沛帛的進步非常令人振奮，但看著原本有著大好青春的孩子，必須這麼辛苦地接受治療和復建，實在非常沉痛。除了心疼，我希望大家持續關心並鼓勵沛帛，讓他的勇敢和堅強不會孤單。

林佳龍寫到，前天探望幾位住院中的傷患，大家都正在努力復健中。曾經輕鬆的活動，如今變得如此吃力，這條路的辛苦，不是旁人能想像。他答應他們，政府會負起責任、盡力協助，也希望大家可以為他們打氣加油。

林佳龍表示，普悠瑪事故至今已將近5個月，行政院的行政調查雖告一段落，司法調查也持續在進行中，但確實仍未能釐清很多外界的疑慮，因此他2月中進一步在交通部啟動「事故責任調查」，要求台鐵持續內部檢討，釐清和追究責任，並全力配合司法調查。對於家屬提議成立獨立機關「國家運輸安全委員會」，他非常支持，交通部會完全配合立法院完成立法程序。

林佳龍表示，事故發生之後，造成許多無法挽回的遺憾，他相信沒有人願意發生這麼重大的意外事故。但他也擔心，政府如果沒有承擔責任，盡最大的努力釐清真相、追究責任、進行台鐵的體檢及改革，不僅無法撫慰受害者及家屬，也難以重拾民眾對台鐵的信心。