查不完！ 全台仍有近五百家廚餘養豬場意向不明

2019-03-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為防治非洲豬瘟農委會要求3月10日完成廚餘養豬場聯合稽查，也將在3月7日召開2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會，但到今天為止，全台仍有498場廚餘養豬場，沒有取得環保署檢核，也沒有說明要轉用飼料飼養，其中還包括小型沒有牧場登記的畜牧場，防疫狀況不明。

這498場廚餘養豬場中，飼養超過20頭的有291場、少於20頭的有147場；這291場中，卻有200場飼養超過20頭，依法應該有牧場登記、卻沒有登記，有畜牧場登記者僅91場，依照畜牧法最少可開罰3萬元。

環保署督察總隊技監林左祥表示，到今天為止，現在有745家申請廚餘檢核，數量零零星星會越來越多，依照法令，養豬場申請環保署廚餘檢核依法養豬場是豬場畜牧主的權力，法令規定就是可以申請檢核用廚餘，但1月31日以後，沒有取得檢核證明，就不能廚餘養豬，其中場家以桃園市最多，養豬場有申請，環保單位就必須要受理。

林左祥表示，至於飼養20頭以上的畜牧場需要牧場登記，從過年到現在都有稽查，到2月23日，20頭以上沒有取得畜牧場登記證有122場，依規定就要取得畜牧場登記，相關資料到應變中心也有報告，農委會也在應變中心中要求地方政府，必須依照畜牧法裁處，同時3月10日完成稽查，至於飼養20頭以下的迷你小牧場，就移請農政單位輔導飼料或離牧，這其中有很大一部分，是原住民家庭飼養。

根據環保署統計，從春節到今天為止，用廢清法已經裁罰109場養豬場，其中使用一般廢棄物飼養者有91場、開罰1200元；另外還有畜牧場使用事業廢棄物餐廳廚餘餵豬者18場，被開罰6000元罰鍰。