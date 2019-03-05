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中原為鴻海培育國際人才 首批威斯康辛嚴選大學生報到

2019-03-05 11:55聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中原大學攜手美國威斯康辛大學密爾瓦基分校(UWM)，為鴻海富士康集團培育國際科技人才，第一批12位UWM交換生日前抵台，在台灣展開為期半年的專業課程與實習

過去台灣頂尖人才赴美留學，如今中原大學提供美國大學學生及企業大廠員工來台進修學習的環境，這次UWM交換生學習計畫預定7月初結束，將為大學培育國際人才建立良好模式。

中原大學連續3年蟬聯1111人力銀行調查「企業最愛大學」私立大學第一名，積極培育企業所需人才，也為學生打開通往世界的窗口。早在10年前，中原大學與UWM大學即開始合作推動「碩碩雙聯」學位，去年兩校擴大合作，除了增加交換生名額，並攜手與鴻海富士康集團簽訂產學合作計畫，為富士康在美國威斯康辛科技園區新廠培育工程人才。

UWM工學院經過甄選程序，挑選12位大學部學生來台灣接受培川，先在中原大學接受5周的密集課程，包括薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)、車用模組製程以及華語教學等，總共9學分；接著前往鴻海集團位於台南的群創光電實習18周，深入了解液晶顯示器製程。中原校長張光正指出，透過三方合作建立國際產學人才培育新模式，中原會秉持「全人教育」的核心辦學理念，提供UWM學生最好的照顧及關懷。

UWM交換生在中原的第一周課程除了學習基礎華語，同時進行TFT-LCD課程與實驗。授課老師電子系副教授涂維珍說，課程引導學生從巨觀到微觀了解液晶顯示器的組成、製作與應用，並進入實驗室實際了解沉積薄膜與量測元件的方法，強化理論與實務的鏈結。

涂維珍說，這些學生來自不同學系，過去不一定都有類似的修課經驗，但是在上課時都展現積極求知慾，有任何想法馬上分享，這正是跨領域學習與教學的收穫。

UWM學生大多是第一次來台灣，入境隨俗看燈會、登山賞花，對這次的學習之旅充滿期待。UWM資工系學生Joshua是交換生第二次來中原，去年參加中原與UWM合辦的國際領袖營隊活動，「短短3周，讓我深刻體會到台灣的美好」Joshua說，去年的營隊活動促使他想再來台灣，於是加入UWM與中原的交換生計畫。

中原大學為了讓UWM交換生能在中原獲得最好的學習成效，特別安排學生住在新啟用的「熱誠宿舍」，上課教室則安排在活動中心一樓「秋林信貞全球交誼廳」，這是中原專為境外生設置的跨文化無障礙交流場所；UWM土木系學生Liam對於住宿及上課地點特別給予好評，並說中原老師都很專業且認真與學生互動，短短幾天他們已經愛上中原大學的友善氛圍，並決定報名參加3月下旬舉辦的全校運動會，親身體會中原獨特的校園文化。

中原大學應用華語文學系老師提供UWM大學交換生專業之華語文教學。圖／中原大學提供
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美國UWM大學交換生在中原大學學習「薄膜電晶體液晶顯示器」相關專業知識。圖／中原...
美國UWM大學交換生在中原大學學習「薄膜電晶體液晶顯示器」相關專業知識。圖／中原大學提供
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威斯康辛大學密爾瓦基分校（UWM）交換生在中原大學全球交誼廳上「薄膜電晶體液晶顯...
威斯康辛大學密爾瓦基分校（UWM）交換生在中原大學全球交誼廳上「薄膜電晶體液晶顯示器」課程。圖／中原大學提供
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UWM大學交換生在中原大學及鴻海群創光電展開為期半年的學習計畫。圖／中原大學提供
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中原大學華語實習

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