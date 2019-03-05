全台唯一VR競賽 高雄電影節國際短片徵件總獎金百萬
2019高雄電影節第九屆「國際短片競賽」徵件起跑，「國際競賽」單元徵件截止日為6月15日，「台灣競賽」、「VR競賽」單元徵件截止日為6月30日，邀請充滿獨立精神和原創概念的影像作品參賽，總獎金100萬。
高雄市電影館表示，高雄電影節「國際短片競賽」是亞洲第二大的短片影展。以「亞洲短片基地」為目標的高雄電影節，國際短片競賽在歷經８年的耕耘後，參賽件數不斷攀升，去年更有來自93國、3203部作品角逐，最後總入圍65部作品，多部獲坎城、鹿特丹、盧卡諾、克萊蒙費鴻、安錫、東京短片節、釜山影展等影展競賽的國際佳作入圍。
2019高雄電影節國際短片競賽延續去年增設「台灣競賽」單元，與全台唯一的「VR競賽」，今年更擴大獎項，祭出高額百萬總獎金，鼓勵更多創作人才。除了循例評選與頒布「國際競賽」、「台灣競賽」固有相關獎項，「國際競賽」單元的「評審團特別獎」，為鼓勵技術或表演層面優秀作品，本獎項擴增至5名。「台灣競賽」單元的「評審團特別獎」也擴大獲獎名單，擴增至3名。
高雄電影節今年更擴大「VR競賽」的觸角，鼓勵影像創作者以VR形式發揮創意、開拓影像敘事的疆界，今年增收VR互動與裝置作品，將頒發「VR火球大獎」、「最佳VR沈浸體驗獎」、「最佳VR360 敘事獎」。值得一提的是，高雄電影節國際短片競賽「VR競賽」祭出亞洲VR競賽獎金最高額，三項大獎合計約30萬台幣。相關資訊可上高雄電影節官網www.kff.tw，或臉書粉絲團「高雄電影節」查詢。
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