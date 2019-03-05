全台唯一VR競賽 高雄電影節國際短片徵件總獎金百萬

2019-03-05 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



2018高雄電影節國際競賽頒獎典禮，為電影人提供舞台進軍國際。圖／高雄市電影館提供 分享 facebook

2019高雄電影節第九屆「國際短片競賽」徵件起跑，「國際競賽」單元徵件截止日為6月15日，「台灣競賽」、「VR競賽」單元徵件截止日為6月30日，邀請充滿獨立精神和原創概念的影像作品參賽，總獎金100萬。

高雄市電影館表示，高雄電影節「國際短片競賽」是亞洲第二大的短片影展。以「亞洲短片基地」為目標的高雄電影節，國際短片競賽在歷經８年的耕耘後，參賽件數不斷攀升，去年更有來自93國、3203部作品角逐，最後總入圍65部作品，多部獲坎城、鹿特丹、盧卡諾、克萊蒙費鴻、安錫、東京短片節、釜山影展等影展競賽的國際佳作入圍。

2019高雄電影節國際短片競賽延續去年增設「台灣競賽」單元，與全台唯一的「VR競賽」，今年更擴大獎項，祭出高額百萬總獎金，鼓勵更多創作人才。除了循例評選與頒布「國際競賽」、「台灣競賽」固有相關獎項，「國際競賽」單元的「評審團特別獎」，為鼓勵技術或表演層面優秀作品，本獎項擴增至5名。「台灣競賽」單元的「評審團特別獎」也擴大獲獎名單，擴增至3名。