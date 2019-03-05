助產故事！ 婆婆要媳婦環島遊 回家多了小老婆

2019-03-05 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



藝術家陳建北舉辦助產序曲個展，展出內容包括8支對助產士顏桂英等人的訪問，還有各種資料與裝置。記者何定照／攝影 分享 facebook

藝術家陳建北身為男性，創作「助產序曲」裝置錄像展，最常被觀眾問到的問題就是「你是男生，怎麼來做助產展？」。陳建北說，這一切緣起於兩位重要女性親戚：他外婆和爸爸在大陸原娶的「大媽」，兩人對夭亡孩子或未生出男孩的念念不忘，都讓他震懾。

陳建北說，他外婆生了十幾個孩子，其中很多夭折，他原以為這早成往事，沒想到外婆晚年時一直談到此事，讓他感到她對那些沒存活孩子的濃濃依戀。

陳建北說，解嚴後，他赴大陸看到另外一個媽媽，對方一直拉著他的手，傾訴她沒能替陳家生男孩的深深愧疚，後來甚至希望陳建北叫他「媽媽」而非「大媽」。這些一方面固然顯現早年女性的傳統社會位置，但對孩子的眷戀，也讓陳建北驚嘆，催生他創「助產序曲」。

陳建北訪問的助產士顏桂英，也有家族的辛酸故事。影片中，顏桂英談及自己媽媽生了兩個女兒、還沒生兒子時，一天婆婆問媽媽要不要環島遊，媽媽想婆婆怎麼這麼好，沒想到一周回家後，老公已娶進小老婆，好添生兒子機率。

有這樣的家族歷史，也讓顏桂英面對產婦時特別貼心。她說，曾遇過有家族長輩一看媳婦又生女生，轉身就走，連補身體的麻油雞都不煮，產婦只能一直哭，「那個時代，就是那麼殘酷，很心酸。」